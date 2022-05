Ruský agent a jeho oběť. Příběh z Dálného východu pokračuje v Česku

„Tehdy zjistil, že tento odpad končí v Japonském moři. (…) A to byl ten moment, na kterém ho takříkajíc ‚udělala‘ FSB, obvinila ho ze špionáže ve prospěch Japonska,“ popisuje Pšenička.

Podle Paska vyšetřování předcházela ještě jedna událost. „FSB se ho snažila zverbovat, chtěla ho získat do svých řad a on to odmítl. A tak se mu měli pomstít,“ dodává.