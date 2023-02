Zelináři: Zlevnění potravin nečekejte. Zdražovat se bude i kvůli Bruselu

Ceny potravin rekordně narostly, a proto se teď pozornost upírá k jaru a nástupu domácí produkce, která by je měla srazit. To se sice stane, ale o žádném zlevňování se však letos rozhodně mluvit nebude.

„Veškeré vstupy se zvedají. Projevuje se naplno nárůst cen energií, hnojiv i ceny práce,“ říká Hanka s tím, že loni to pěstitelé promítnout do ceny nezvládli a kvůli tomu skončili se špatnými výsledky, někteří zkrachovali a většina z nich zmenšovala osevní plochy. To vše podle něj vede k nižší soběstačnosti Česka.

Už teď jsou přitom právě zahraniční plodiny příčinou vysokých cen v obchodech. „Bohužel je to dopad paniky, která vznikla kolem energií. Pěstitelé v České republice se báli skladovat a zaskladnili daleko menší objemy než v minulosti. Ty vysoké ceny, co potkáváme na pultech, je většinou zahraniční zelenina,“ dodává Hanka.

Upozorňuje navíc, že k žádnému zlevňování letos nedojde. „Nevidím jediný důvod, proč by ceny potravin měly klesat. Trochu se nám sice uklidnila situace v cenách energií a hnojiv, ale neuklidnily se mzdové náklady. I my doufáme, že budeme prodávat dráž než loni,“ říká Hanka.

Navíc se podle něj situace zhoršuje i v ostatních státech. Letošní rok je první, kdy začínají platit nová pravidla Společné zemědělské politiky. To je soubor cílů stanovených na úrovni EU, mimo jiné jde o větší ambice v oblasti klimatu a životního prostředí. Podle Hanky vede k nárůstu požadavků, které musejí zemědělci plnit, a to zvýší cenu všech druhů potravin.

„Vypěstujeme kilogram mrkve za pět korun. Tuto mrkev vypereme, vytřídíme, zabalíme do přepravky – tyto operace nás stojí tři koruny a za další korunu ji dovezeme do řetězce. Tam se prodává za 20 korun. Běžná neakční cena je dvojnásobná, což je dlouhodobě zavedená praxe,“ říká Hanka s tím, že nejde jen o přirážku prodejce, ale třeba i 15procentní DPH.

„Řetězce mají akce, které se nedají předpokládat. Je to problém, který pro nás jako pěstitele znamená obrovské vícenáklady. Jeden den musíme připravit dva tisíce beden do akce a druhý den je objednávka nula,“ říká Hanka s tím, že navíc v momentě, kdy obchodník nasadí cenu ještě nižší než od dodavatelů, vzniká okamžitě tlak na všechny pěstitele i z dalších řetězců.

„My se trošku dohadujeme, kdo za to může, jestli jsou to zemědělci, zpracovatelé, nebo obchod. Pokud by ale skutečně zemědělci zdražili o 49 procent, jak jsme podezíráni, tak pak by dnes neřešili poklesy ploch zeleniny,“ vysvětluje Hanka.