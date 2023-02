Máme důkazy, jak obchodníci zacházejí s maržemi na potravinách, řekl ministr

Ceny v tuzemských obchodech jsou rekordní. Jejich poklesu se lidé podle expertů dočkají nejdřív na jaře. Vláda chce proto prověřit marže zemědělců, potravinářů i obchodních řetězců. Pomůže to?

Hostem Ptám se já byl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Zboží v regálech tuzemských obchodů stále zdražuje. Ceny potravin v Česku v prosinci meziročně vzrostly o 27,2 procenta. Například ve Francii zdražily o 13,1 procenta, v Německu o 20,5 procenta. A světový index cen potravin již deset měsíců klesá. Experti se shodují, že cenovky se v Česku budou přepisovat nahoru ještě v únoru, poklesu by se mohli spotřebitelé dočkat nejdřív na jaře.

Vysoké ceny potravin, ale i rostoucí náklady zemědělců a potravinářských podniků řešili zástupci Agrární a Potravinářské komory na začátku února na jednání s vládou. Kabinet Petra Fialy (ODS) slíbil, že prověří ceny u zemědělců, potravinářů i obchodních řetězců a zjistí výši obchodní přirážky jednotlivých sektorů. Na vysoké ceny některých potravin, například cukru, nedávno upozorňoval i sám šéf resortu zemědělství Nekula.

Kdo může za rostoucí ceny v obchodech? Kdy se zdražování zastaví? Měla by vláda dělat opatření ke snížení cen? A co pro to dělá Ministerstvo zemědělství?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:00 U nás nastalo velké proinflační očekávání. Musíme si říct, co bylo loni na jaře. Někteří potravináři říkali, že chleba bude stát až dvě stě korun. - Takže byla škoda tu predikci nenaplnit? - Někteří hráči na trhu to zkusili, zkoušeli, co ten trh unese.

3:00 A která část toho řetězce na tom nese vinu? - To nelze jednoznačně říct, u každé komodity je situace jiná. Ale až křišťálově čisté je to na příkladu cukru, kde se promítaly zvýšené náklady u zemědělců a cukrovarů, ale pak obchody, i když neměly tak zvýšené náklady, zkusily, co zákazník unese. (…) Teď jde o to, abychom tu situaci začali otáčet.

6:00 My vidíme, ať jsou to brambory nebo cukr, že obchodníci tu obchodní přirážku opravdu přehánějí.

9:00 Bylo to podle vás koordinované? Naznačil jste to.- V předvánočním období se tady stalo něco nekalého, kdy obchodníci zkusili vytěžit maximum ze zákazníků.

11:00 Jsou tady jednotliví hráči, kteří zkoušejí, co ten trh unese. Proto jsem svolal na 27. února jednání zemědělců, potravinářů i obchodníků ke kulatému stolu. (…) Nikdo nechce zkrachovat, teď jde o to, aby jednotlivé články té vertikály, aby tu strunu nepřepínaly.

14:00 Co mají zákazníci dělat? - Maximálně využívat slevové akce, jednoduché doporučení. (…) Zákazník by byl sám proti sobě, kdyby toho nevyužil.

18:00 Budete hrozit regulací cen? - Ne, jsem zastáncem volného trhu.

22:00 Kdy přestanou růst ceny potravin? - To tlačítko nemám v ruce, výstupy specialistů hovoří jasně, jsme na inflačním vrcholu. Bude to klesat. (…) Tipuju, že to bude v průběhu jarních měsíců.