Glosa: A to jste věděli, že nemůžete nastydnout? Ale nakazit ano

Zima se blíží. Ta kalendářní, fakticky je zima už tady. A s ní to, co jsme v posledních dvou letech až tak moc nezažili. V tramvaji, v obchodech nebo v práci na chodbě potkáváme lidi, kteří chrchlají, posmrkávají a hledí na nás skelnýma očima.

Neochotu zalehnout do postele a normálně se léčit často bereme jako pozitivum. Přece nenecháme lidi kolem sebe ve štychu! Jen proto, že trochu kašleme a máme teplotku. Ale ve skutečnosti je to přesně naopak: když v tomhle stavu jdeme mezi lidi, riskujeme, že je nakazíme a způsobíme jim mnohem víc problémů, než kdybychom zůstali v posteli.

Ha, ha, ha, to je dobrý vtip. Samozřejmě, že se nic takového nestalo, a to pandemie covidu ještě ani oficiálně neskončila. Jistě, sem tam vidíme někoho ve veřejném prostoru s respirátorem, ale schválně sledujte udivené či nechápavé pohledy ostatních. Jestli jsme něco ze svého povědomí vytěsnili, tak to, že mít respirátor je běžná věc. Lépe řečeno, že je to projev ohleduplnosti, nikoli jakési podezřelé vyšinutosti.