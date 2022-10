Glosa: Boj za lidská práva není na částečný úvazek

Do prezidentských voleb zbývá jen 86 dní. A je jisté, že ačkoli někteří kandidáti teprve oficiálně oznamují svou účast v politickém a marketingovém boji, nebude to pro voliče zrovna ta nejdůstojnější podívaná.

Nelze jednou vidět souvislost mezi uzákoněním stejnopohlavních párů a „tržištěm s dětmi“, a pak se z možné role budoucího prezidenta ohánět tím, že by stejnopohlavní svazky legalizoval v případě „robustní podpory“ v parlamentu. Působí to, jako by říkal: „Tak tedy jo, podpořím vaše práva, ale jen když se najde vůle jiných“.

Navzdory pokrytectví je ale nutno Fischerovi přiznat k dobru, že by, tedy alespoň podle toho, co říká, nestál po zemanovsku v cestě společenskému konsenzu. Těžko ovšem zapomenout na to, že to byl také Fischer, který se už dříve nechal slyšet, že by jako prezident nejmenoval ústavním soudce homosexuála. Kéž by jednou změnil i tento názor.