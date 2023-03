Glosa: Muž na rodičovské? No to ne, vždyť by dopadl jako žena!

Zděšení některých českých mužů, že by se snad měli dva měsíce doma starat o své dítě, by bylo k smíchu. Je ovšem spíše k pláči.

Vláda se chystá zavést novinku ve státní podpoře péče o děti. Dva měsíce rodičovského příspěvku by nově byly nepřenosné - tedy proplatily by se pouze druhému rodiči, který normálně nepečuje. U nás typicky otce.

Ponechme stranou, že zatím ani neznáme přesné parametry, ale všichni v Česku už vědí, že je to nesmysl, konec světa a na rozdíl od řady jiných států to tady *NIKDY NEMŮŽE FUNGOVAT*.

Pobavil mě ale jeden detail - diskuze plná mužů, kteří si bezelstně stěžují: Jak jako, zůstat s dítětem doma? Za ty peníze? Vždyť je to almužna! A co moje práce? To mi teda zaměstnavatel pěkně poděkuje, když najednou půjdu řešit plíny! A co když mě pak kvůli tomu propustí, že jsem nespolehlivý?

Člověk by se smál, kdyby to nebylo k pláči. No, pánové, vítejte v ženském světě, chtělo by se říct.

Tedy pouze v takovém předpokoji, protože ženy v Česku jsou s dětmi doma několik let. Tady se bavíme jen o usmrkaných dvou měsících, které jsou pro zaměstnavatele podobná potíž, jako když si na lyžích zlomíte nohu nebo musíte na plánovanou operaci.

Co se chystá? Vláda chce do konce roku předložit úpravy příspěvků pro rodiče malých dětí. Podle plánu ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dostanou víc peněz ty páry, které se při péči o dítě vystřídají. Zavést by se měly dva měsíce péče, které stát proplatí jen druhému z rodičů. Střídání nebude povinné, pokud k němu ale pár nepřistoupí, peníze propadnou. Podrobnosti zde: Jurečka chystá změny rodičovské. Kdo se u dítěte vystřídá, dostane víc peněz

Pořídit si dítě je logicky velká komplikace na pracovním trhu. Jenže v Česku to stále platí jen pro ženy - a muži, kteří se až teď poprvé zamysleli, co všechno to vlastně obnáší, jsou toho důkazem.

Hlavním argumentem je, že u muže je to přece něco jiného, protože vydělává víc a je tím pádem živitel rodiny. Jenže to je z velké části jen důsledek společenského nastavení. Ženy tradičně pečují, a tak vydělávají méně, ženy tradičně vydělávají méně, a tak pečují.

Je to začarovaný kruh, který končí seniorkami s tak nízkými důchody, že jim je vláda musí dorovnávat jakýmsi „výchovným“. A pro jednotlivce je složité se z takového kruhu vymanit.

Odpůrce jakýchkoli změn současného nastavení se zaklínají svobodou volby. Jenže ta je už dnes pro značnou část párů jen iluzorní. Muži, kteří by rádi zůstali s dětmi na čas doma, si to v současných podmínkách jen těžko mohou dovolit. A pracovat oba kvůli tristním kapacitám předškolních zařízení často nemůžou.

Kritikům se musí dát za pravdu, že krátké dvouměsíční střídání u dítěte bez dalších opatření nic moc nevyřeší. Spíše než co jiného je to symbolické gesto. Které ale potřebujeme jako sůl.

Je to první malý krok k tomu, aby si zaměstnavatelé začali zvykat, že žena není automaticky riziko a muž není automaticky jistota.