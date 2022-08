Glosa: Nezdravit není nezdravé aneb Proč nezabíjet kvůli neslušnosti

Neodpovědět na pozdrav je nezdvořilé. Řeknete „Dobrý den“ a na druhé straně nic. Nejde jen o to, že se to má. Když se nad institutem pozdravu zamyslíte, zjistíte, že je v něm obsaženo přání. Někomu přejete dobrý den a očekáváte, že vám odpoví stejně. Pokud se tak nestane, prudší povahy nemají daleko ke vzteku. Jeden si odplivne, druhý zanadává, jiný počítá do deseti nebo to takzvaně prodýchá.