Glosa: Proč máme blbou náladu a jak to zlepšit

Přemýšlejí, jestli v listopadu nezůstanou trčet v nevytopeném bytě kvůli covidu. A už teď mají nervy, jestli zvládnou vydělávat na čím dál dražší potraviny nebo dohlížet na děti, které kvůli pandemii nepůjdou do školy a budou další rok hloupnout u herních konzolí a nefunkční distanční výuky.

Index ekonomické nálady se propadá v celé Evropě včetně Česka. Poté, co se zvýšily úrokové sazby, normální člověk nedosáhne na hypotéku. A pokud nemá v matraci miliony, může na vlastní bydlení zapomenout. Což nezlepšuje ani fakt, že po mnoha měsících stagnace opět rostou i nájmy.

Mnoho lidí už ani nechápe, co se vlastně děje. Zatímco běžné peníze ztrácejí na ceně, spekulanti vydělávají na kryptoměnách, tedy penězích, které ve skutečnosti ani neexistují.

Proti kolům osudu se cítíme bezmocní a právě bezmoc je semínkem, z nějž v našich myslích vyrostly stromy špatné nálady. Lidé nevědí, co dělat, aby se to zlepšilo. Uvědomují si, že i když budou pracovat víc, v reálných cenách nakonec vydělají míň.

Kam se člověk otočí, tam slyší o recesi, úpadku a klimatické krizi. Je to mnohem horší než v roce 1997, kdy Václav Havel řekl, že je ve společnosti blbá nálada. Tehdy mluvil o tom, jak moc hniloba prorostla do nejvyšších pater české politiky. Teď ale hniloba prorůstá do myšlení každého z nás. Máme úzkosti, těkáme, nestíháme, nechápeme. Bojíme se zítřka, a proto nežijeme dnes.