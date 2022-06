Glosa: „Správná“ matka podle ODS. Sociální inženýrství pravici nesmrdí

Kdo se nevejdeš do konzervativní škatulky „správná matka“, na podporu státu zapomeň.

Deník N přinesl zprávu, že se Ministerstvo financí Zbyňka Stanjury (ODS) snaží brzdit návrhy, které by usnadnily rodičům dřívější návrat do práce. A to nikoli z důvodů rozpočtových, ale ideologických.

Spor se vede o větší podporu zkrácených úvazků a zrušení hodinového limitu, po který může být malé dítě v péči někoho jiného než rodiče. Změny navrhuje ministerstvo práce.

Pokud se chce český rodič (typicky častěji matka) vrátit dříve do práce, často musí platit soukromou péči, protože menší děti nemají šanci se do státních zařízení dostat. Jenže použít rodičovský příspěvek na to nemůže. Když dítě do dvou let umístíte do zařízení na více než 92 hodin měsíčně, o příspěvek přijdete.

Podle Ministerstva financí to tak má zůstat. „Podle našeho názoru pak rodičovský příspěvek ztrácí svůj smysl, protože vazba na osobní péči rodiče mizí,“ napsal úřad do připomínek k zákonu. Je to skutečně pozoruhodný přístup od někoho, kdo se označuje za pravici a hlásá, že stát má lidem zasahovat do života co nejméně. Že lidé si mají sami zvolit, jak si zařídí život. A že velkým společenským nebezpečím je údajné sociální inženýrství levice.

Zjevně není sociální inženýrství jako sociální inženýrství. To, které slouží k udržení statu quo, v tomto případě žen doma, pravici nesmrdí.

V očích ministra financí není rodičovský příspěvek podporou rodin, aby si mohly i s dítětem zařídit život podle svého – buď zůstat doma s dítětem a kompenzovat si výpadek příjmů, anebo jít do práce a kompenzovat si zvýšení výdajů za hlídání. (A podotýkám, že se stále bavíme o možnosti volby – pokud chce být žena s dítětem doma, nikdo jí to nebere.)

Evidentně je ale rodičovský příspěvek spíš podpora, kterou si zaslouží jen rodiče žijící tak, jak si představuje ministr financí. Kdo se nevejdeš do konzervativní škatulky „správná matka“, na podporu státu zapomeň.