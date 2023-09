Glosa: Tak trochu liberálové, anebo konzervy?

Vláda by měla v elementárních debatách působit jednotně. A když ne jednotně, tak by alespoň měla tušit, jakým směrem se ubírá její základní ideové přesvědčení.

Vláda by měla v elementárních debatách působit jednotně. A když ne jednotně, tak by alespoň měla tušit, jakým směrem se ubírá její základní ideové přesvědčení. Ani jedno se ale bohužel neděje.

Nečekejme, že by se v koalici jako mávnutím proutku dohodli na tom, jestli umožní – jako například v konzervativním Irsku nebo Španělsku – uzákonit manželství pro stejnopohlavní páry. Co by si ale po dvou letech ve vládě mohli vyjasnit, je to, jestli jsou tak trochu víc liberálové, anebo „konzervy“. Zas tak složité to přece není.