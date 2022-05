Glosa: Ženy v autě, ženy v politice. Chce to předělat panáky

Automobilky by měly na radu vědců začít v crashtestech používat i figuríny, které mají tvar ženského těla. Taková „formativní“ revoluce by slušela i v české politice.

Jsou problémy, které společnost řeší akutně a aktuálně a říká se o nich, že jí dokonce hýbají. Pak jsou tu další, kterými se zabýváme tak dlouho, až to vypadá, že už s nikým ani nehnou. Ale nezmizely. Co například malé zastoupení žen v politice?

Téma začne znovu žít s blížícími se podzimními komunální volbami. Čerstvou diskuzi překvapivě rozpoutala strana, od které by to někteří nečekali – lidovci. Jejich poslankyně Marie Jílková si na Twitteru povzdechla, že ji během jednoho dne už druhý kolega zákonodárce automaticky považoval ve Sněmovně za asistentku. „Co to jsou ty ošklivé genderové stereotypy?“ glosovala to s ironií. Je to vypovídající, trefný příklad toho, jak je myšlení nejen v zákonodárném sboru nastavené. Důvod k zamyšlení.

Reakce se Jílkové dostalo od vyhlášeného stranického diplomata, expředsedy Pavla Bělobrádka. „Zkus častěji vystupovat na mikrofon a zaujmout,“ napsal jí. Rada jistě dobrá. Jako voliči chceme, aby nás ve Sněmovně zastupovali aktivní jedinci zapálení pro svou práci. Ale takovou radu může Bělobrádek rozeslat na všech dvě stě poslaneckých e-mailů. Tady to byla jen klasická ukázka, jak přenést odpovědnost z „pachatele“ na „oběť“. Automaticky si tě přiřazují na nižší pomocný post? Tak se koukej víc snažit! To je to řešení. Koho by napadlo, že by raději někdo mohl pustit svůj mozek z řemínku upleteného v minulém století.

Staré nefunkční normy, které ženám nevyhovují, nejsou jen v politice. Vědci před pár dny zveřejnili studii, podle které ženy v Británii zůstanou po nehodě častěji uvězněné ve vozidle, kde jim hrozí další nebezpečí. Jedním z důvodů jsou i figuríny pro crashtesty, které byly vytvořené podle „průměrného muže“.

Všichni ho máme před očima. Toho béžového panáka, který odolává zkušebním čelním nárazům a jeho obličej bez výrazu se zas a znova noří do vystřeleného airbagu.