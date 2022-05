Kulturák: Tři tygři ve filmu? Spíš čtyři telata

Kultovní gagy Štěpána Kozuba a jeho ostravské party Tři tygři míří do kinosálů. Jestli tam mají co dělat, to probíráme v nové epizodě Kulturáku. A je nová deska rappera Kendricka Lamara párty, nebo psychoanalytický sedánek?

„Nemám nic proti tomu používat ve skečích určité archetypy, ale říkám si, že je to vlastně to úplně nejjednodušší, co jako komik a autor můžete vymyslet. Mám za to, že Štěpán Kozub má na víc než hrát postiženého prosťáčka, který šilhá,“ říká v novém dílu podcastu Kulturák.