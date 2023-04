Bayern sráží chaotické vedení, krize v kabině a hledání druhého „Lewy“

Podle Karla Tvaroha se tímto krokem vedení Bayernu odkopalo. „Pro mě to byl jeden z důkazů o tom, že v Bayernu momentálně nemají dlouhodobější koncepci. Nagelsmanna si vybrali pro jeho moderní přístup, jehož aplikace si zákonitě vyžadovala dostatek času. V době jeho vyhazovu Bayern stále vedl ligu, a co víc – byl stoprocentní v Lize mistrů, kde dokázal v silné plzeňské skupině přehrát Barcelonu nebo Inter Milán. Pod vlivem menší krize vedení okamžitě zpanikařilo,“ přemítá bývalý profesionální obránce.

Jak probíhalo jednání klubu s Thomasem Tuchelem? A co hvězdám Bayernu vadilo na jeho předchůdci? Co všechno by mohlo Thomase Müllera a spol. připravit o 11. titul v řadě? A co nesedí Jaromíru Bosákovi na současném sportovním řediteli Bayernu Mnichov Hasanovi Salihamidžičovi? Moderátor podcastu si neváhal rýpnout i do současné nálady v kabině, která se podle jeho slov odráží na trávníku. Jako názorný příklad neshod uvedl Bosák nedávný konflikt Sané-Mané.