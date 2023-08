Čvančara zazářil v Bundeslize. Šilhavému se nabízí coby náhrada za Schicka

Tomáš Čvančara vtrhnul do ostře sledované Bundesligy ve velkém stylu. Během své německé premiéry se dokázal prosadit po průniku do vápna a v samotném závěru ukázal pevné nervy, když se postavil k penaltě za nepříznivého stavu 3:4.

Čvančara svou bundesligovou premiérou dokonale navázal na vydařenou přípravu, do které naskakoval s určitým hendikepem coby relativně pozdní posila. Český hrotový útočník ovšem potvrdil, že se o něj jeho nový chlebodárce může opřít i v těch nejkritičtějších chvílích.

„Čvančara ukázal pevné nervy a mentalitu velkých hráčů. Vzít si penaltu v samotném závěru vyhecovaného zápasu za stavu 3:4, to chce mimořádnou odvahu a víru ve vlastní schopnosti,“ chválí svého bývalého spoluhráče Karel Tvaroh.

Jak si vedl Jiří Pavlenka v souboji s debutujícím Harrym Kanem v dresu Bayernu Mnichov? Co může bavorský velkoklub přibrzdit na cestě za dalším titulem? Nejen o tom diskutovali nejnovější Nosiči vody v zahraniční části, která se tradičně neobešla ani bez rozboru toho nejzajímavějšího dění z anglické Premier League.

Nosiči vody se podivili nad nejnovějším nápadem ze saúdskoarabského fotbalového světa. „Narůstající vliv tamní fotbalové ligy není radno podceňovat,“ shodují se podcasteři a pozastavují se nad zdánlivě nekonečným výčtem nových zvučných posil směřujících do saúdské ligy. Jak je podle nich reálné, aby se propojila evropská Liga mistrů s nejbohatšími saúdskoarabskými kluby? „Představit si to sice nedokážu, ale úplně vyloučit to vzhledem k ekonomickému tlaku na věc nejspíš nelze,“ poznamenává fotbalový novinář Luděk Mádl.