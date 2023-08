Sparťanské hříchy sudí neztrestal. Teď už ale Krejčí a spol. myslí na Kodaň

Sparta přejela tým Pardubic jako válec, pozornost však na sebe svými chybami strhnul zoufalý sudí Tomáš Klíma. Nová sezona se v rychlém rytmu valí nesmlouvavě vpřed, už dnes Spartu čeká v Kodani první souboj o Ligu mistrů.

„Namísto toho, abychom oslavovali sparťanskou ofenzivní sílu, která se na Letné proti Pardubicím předvedla v tom nejlepším světle, nemůžeme se bohužel nepozastavit nad počínáním videorozhodčího v kombinaci s podivným rozhodováním hlavního sudího Tomáše Klímy,“ uvádí téma moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Trio podcasterů se shoduje, že po skluzu Ladislava Krejčího měl zaznít penaltový hvizd. Nestalo se a zanedlouho došlo k dalšímu poškození hostí, když Kaan Kairinen neobdržel za šlapák červené kategorie ani žlutou kartu.

„Kouč hostí Radoslav Kováč bezprostředně po zápase uznal, že by jeho týmu nepomohlo zachránit výsledek ani případné sparťanské oslabení. A má pravdu, o výsledku bylo za stavu 3:0 rozhodnuto. Nicméně pro Spartu by před důležitým duelem v Kodani bylo nepříjemné absolvovat v sobotu celou druhou půli o deseti. A pak Kairinena kvůli disciplinárnímu trestu postrádat v několika příštích ligových kolech,“ rekapituluje fotbalový novinář Luděk Mádl, v čem mohla být „slepota“ rozhodčího Tomáše Klímy i jeho kolegy Ladislava Szikszaye u videa pro Spartu přínosná.

Vystoupení obou sudích v pondělí ostře zkritizovala i komise rozhodčích FAČR.

Začátek sezony se u pohárových zástupců tradičně prolíná se snahou dostat se do skupinové fáze soutěží UEFA. A Sparta letos bojuje o to, aby se poprvé od roku 2005 znovu podívala do Ligy mistrů. Vyřadit by ovšem musela dva soupeře. A tím prvním z nich je FC Kodaň.

Pikantní je na celé záležitosti fakt, že Sparta loni vsadila na dánského trenéra Briana Priskeho a v kádru má i několik hráčů pocházejících z této země.

„Po zhlédnutí několika zápasů dánského mistra se nebojím říct, že v tomto předkole bude favoritem Kodaň. Zejména do ofenzivy jsou hráči dánského mistra nesmírně nebezpeční, cílí balony mimořádně kolmo za obranu a jsou fyzicky na výši. Ovšem samozřejmě jsem v jejich hře vypozoroval i určité slabiny,“ analyzuje sparťanského soupeře Karel Tvaroh, který donedávna rudý dres sám oblékal.

V čem by mohla Sparta přelstít Kodaň? Kdo se postaví do její branky? A za co všechno si sparťan Tomáš Wiesner zaslouží pochvalu? Pusťte si Nosiče vody a dozvíte se mnohem víc.

Krásný stadion v Hradci i drňák v Kosovu

Nosiči vody se věnovali i premiéře nového stadionu v Hradci Králové. Rozebrali, jak týmu „votroků“ pomůže a řešili, proč se nové stadiony v Česku příliš nestaví.

Od krásného trávníku v Hradci, na kterém bohužel přistál i úspěšný penaltový simulant Václav Pilař, se Nosiči vody přenesli i k mizernému stavu hrací plochy v pražském Edenu. A také v Kosovu, kde na tamním mlatu bojovala Viktoria Plzeň v předkole Konferenční ligy.

Ani tentokrát Nosiči nezapomněli na to nejzajímavější zahraniční dění. Zajímá vás, proč tentokrát Arsenal v souboji s Manchesterem City uspěl? A jak to vypadá s přesunem Harryho Kanea do Mnichova? Nebo co se děje s West Hamem? O tom všem debatují Nosiči vody v nejnovější epizodě podcastu. Pusťte si ji v přehrávači v úvodu.