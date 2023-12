Vášně kolem Ivana Haška. Jak skončí výběr kouče pro Euro?

Jak praví klasik: Situace na frontě se mění každým okamžikem. Na dnešní, tedy úterní dopoledne bylo do sídla Fotbalové asociace ČR na pražském Strahově původně svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru. Klíčový bod jednání byl zřejmý – po odchodu Jaroslava Šilhavého se stále hledá nový trenér, který českou reprezentaci povede do bojů na Euru 2024.

„Po Euru 2008, kdy skončil Karel Brückner, to jednoznačně vypadalo, že ho u reprezentace nahradí Jozef Chovanec, kandidát manažera Vlastimila Košťála. Jenže zbytek vedení svazu se na poslední chvíli vzbouřil a vybral Petra Radu. Takové signály tu teď ale nejsou,“ připomněl Luděk Mádl při pondělním natáčení podcastu. Jenže následné večerní události, které vedly ke zrušení schůze výkonného výboru, by se tak dost možná interpretovat daly.

„Pokud se to stane, připadá mi to jako promarněná šance,“ hodnotí variantu Hašek bývalý obránce sparťanské rezervy Karel Tvaroh. „Je zapotřebí si uvědomit, že současná česká reprezentace potřebuje od realizačního týmu dostatečnou taktickou přípravu šitou na míru proti jednotlivým soupeřům a samozřejmě vytvoření co nejpříznivější atmosféry v kabině. Tím prvním si bohužel v tomto složení nejsem jistý,“ přemítá Tvaroh, kterému se z finální nabídky kandidátů vypařil stratég, kterého by preferoval on. Tedy Martin Svědík, trenér Slovácka.