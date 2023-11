Kandidát Svědík pod lupou. Národní tým může vést sám, nebo s Lavičkou

„Šéf českého fotbalu Petr Fousek prakticky nespolupracuje se Sportovní radou FAČR, která by měla v takových případech mít zásadní hlas. Působí v ní lidé, kteří fotbalu bezpochyby rozumí. Například Vladimír Šmicer, Zdeněk Grygera, Tomáš Rosický nebo Jan Říčka. Rozhodně jsou odborně fundovaní pro výběr správného kandidáta. Přitom je Fousek tradičně odstavil na slepou kolej a rozhodovat bude on a jeho pracovní skupina složená z funkcionářů,“ lamentuje dlouholetý fotbalový novinář Luděk Mádl.

V užším okruhu favoritů se pohybuje Martin Svědík, který si vysloužil respekt za více než pětiletou systematickou práci na Slovácku. Nosiči vody by si ho dokázali představit na lavičce české fotbalové reprezentace i v roli asistenta, který by disponoval rozsáhlými pravomocemi. „Z našeho nedávného rozhovoru s Martinem Svědíkem jsem nabyl dojmu, že by se nebránil ani takové roli,“ přemítá Jaromír Bosák.

„Opravdu se mi zamlouvá model, ve kterém by se Svědík v reprezentace otrkal po boku zkušenějšího kouče typu Vítězslava Lavičky. Zároveň bych nepodceňoval ani jeho osobní trenérské ambice. Vzhledem k tomu, že Svědík je taková nepsaná česká dvojka za Jindřichem Trpišovským, nepřekvapilo by mě, kdyby ho to táhlo i do zahraničí,“ podotýká Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalista.