Zemanovy majstrštyky. Babiš vždycky hrál až druhé housle

O pár let později se ale karty obrátily, když Zeman potřeboval politického spojence, protože se nepohodl s ČSSD, kterou tehdy vedl Bohuslav Sobotka. A Babiš zase potřeboval někoho, kdo by mu pomohl s jeho kauzami – policie začala tehdejšího ministra financí vyšetřovat kvůli kauze Čapí hnízdo.

„Nebýt Zemana, ČSSD by se sekla a do vlády by třeba nakonec nešla. Jenže Zeman v zákulisí tajně vyjednal a podpořil zvolení nového předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka. Právě on byl spolupráci s Babišem nakloněn, a proto ho Zeman protlačil jako nového předsedu. Při hlasování o důvěře menšinové vládě Andreje Babiše poté sehráli roli velmi důležití pěšáci z KSČM. I to byla zásluha prezidenta Zemana, který jejich podporu v zákulisí dojednal,“ popisuje Kmenta.