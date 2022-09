Aby na trůn nastoupil William? Bylo by to nefér a proti ústavě, říká expert

Ve věku 96 let zemřela britská královna Alžběta II. – nejdéle sloužící panovnice Spojeného království. Jak změnilo Británii sedmdesát let její vlády?

Hostem Ptám se já byl novinář žijící v Londýně Ivan Kytka.

Zdravotní stav královny Alžběty II. se v posledních desítkách hodin zhoršil a její lékaři dali najevo znepokojení. Za královnou se proto v průběhu včerejšího dne sjeli do zámku Balmoral členové britské královské rodiny – o smrti britské panovnice informoval Buckinghamský palác ve večerních hodinách.

Celým jménem Elizabeth Alexandra Mary nastoupila na britský trůn v roce 1952. Že by se Alžběta II. někdy stala britskou panovnicí, se ovšem nepředpokládalo – ještě v roce 1936 totiž na trůn usedl její strýc Eduard VIII. Kvůli plánovanému sňatku s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou ale téhož roku abdikoval a monarchou se stal Alžbětin otec, král Jiří VI. Ona sama nastoupila na trůn po jeho smrti jako starší ze dvou sourozenců.

V roce 2022, ve svých 96 letech, byla královna Alžběta II. nejstarším vládnoucím panovníkem současnosti a byla také nejdéle vládnoucí britskou královnou – v únoru letošního roku oslavila 70 let působení na trůnu. Po zprávě o úmrtí královny Alžběty II. se novým britským králem stal její nejstarší syn Charles III.

Jak proměnila Spojené království? Co její odchod pro Británii znamená a jaké úkoly teď čekají na jejího nástupce – krále Charlese III.?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Základní pocit je smutek, hluboký smutek a šok. Ačkoliv byla královna 96letou seniorkou, ještě v úterý přijímala novou nastupující britskou premiérku Liz Trussovou. Patrně nikdo nečekal tak rychlý skon. Ta zpráva byla šokující, zastavila v poledne jednání britského parlamentu. Jak rostly obavy o zdraví britské královny, začali se lidé shromažďovat před Buckinghamským palácem. Pak se objevila ta smutná zpráva. V prvních reakcích je společným jmenovatelem hluboký smutek a úcta k dědictví, které Alžběta II. zanechává.

2:30 – Bezprostředně po oznámení byly staženy státní vlajky na půl žerdi na všech sídlech. Očekává se, kdy bude vyhlášen plánovaný dvanáctidenní národní smutek, který skončí s pohřbem královny Alžběty II., kdy budou její ostatky uloženy v kapli svatého Jiří na hradě Windsor, tam, kde odpočívá princ Philip a její vlastní rodiče. Její ostatky budou vystaveny ve Westminsterském sále, aby jí mohla vzdát úctu i veřejnost. (…) Král Charles III. má v pátek v deset hodin přednést projev k veřejnosti, ve kterém má vyhlásit podrobnosti tohoto dvanáctidenního národního smutku, případný termín pohřbu, který bude pro Brity státním svátkem, dnem klidu.

4:00 – Plán na korunovaci nového krále ještě není jasný. Protokol vyžaduje, že by měla být nejprve pohřbena stávající královna, pak by měly začít přípravy na korunovaci nového krále. Snad by to mohlo být ještě během tohoto roku.

5:00 – Alžběta II. symbolizovala britskou solidnost, britský smysl pro spravedlnost. S plynoucím věkem obdiv a úcta k ní rostly, a to i v bývalých zemích, které spadaly pod britské impérium. Byla babičkou, u které jste si zvykli, že se na vás dívá tu a tam v obývacího pokoji, v televizi, slyšíte ji v rozhlase. Těm lidem bude určitě chybět.

6:30 – Královna Alžběta II. byla symbolem britské monarchie 70 let. Ikonické symboly, které její vládu provázely, ji budou nadále připomínat ještě několik let. Ten přechod nebude úplně jednoduchý a rychlý. Britové jsou ale známí svou pragmatičností a schopností se přizpůsobit. Tak tomu bude i v tomhle případě.

8:00 – Pokud jde o covid, bylo dojemné, jak spolehlivě šla Alžběta II. příkladem v tom, jak se mají dodržovat proticovidová opatření. A to i během pohřbu svého manžela, prince Philipa., kdy seděla v potřebné vzdálenosti od své rodiny. I na všech záběrech ze svého soukromí důsledně dbala na to, aby dávala příklad. A to v době, kdy řada britských politiků pravidla nezpůsobně porušovala. I proto ji měli Britové v oblibě. Její role v mezinárodní politice se ale stala ceremoniální poté, co přestala cestovat do zahraničí. A v mnohých dalších oblastech se v posledních letech stala její role ceremoniální.

11:30 – Obdivoval jsem její přístup „Keep calm and carry on“ (Zachovej klid a pokračuj, pozn. red.), který vystihoval, že ve slušné společnosti není slušné si příliš nahlas stěžovat, ale je třeba dělat něco pro změnu. Přestože sama trpěla nejrůznějšími ústrky, nikdy z jejích úst nezazněla jediná stížnost nebo obrana proti tomu. Pokud se ale dostala britská královská rodina do centra kritiky, snažila se její pověst napravit a jít příkladem. To ve mně zůstane.

12:00 – Největší výzvou je, aby nový král Charles III. neudělal jediný přešlap a nevstoupil do své éry panování nějakým nemístným výrokem. Charles byl známý tím, že rád vstupuje do debat kontroverzními názory, ať už šlo o architekturu, nebo životní prostředí. Sám sliboval, že půjde v tomhle ohledu ve stopách své matky, ačkoliv komentátoři naznačují, že bude obtížné ji napodobit a udržet tu laťku, kterou nastavila ona. S korunou na hlavě a titulem se podle mě ale bude snažit o stejnou nadstranickost, kterou zavedla jeho matka.

13:30 – Charles už dříve naznačil, že jedním z receptů má být zeštíhlení britské monarchie. Ať už z finančních důvodů, tak i z důvodu toho, že čím bude štíhlejší, tím menší bude možnost nepředvídatelných událostí a skandálů. Lze očekávat, že těch veřejně činných, „akreditovaných“ členů královské rodiny ubude. Možná se zmenší lesk a majestát některých těch rezidencí královské rodiny. Může to být krok, kterým vyjde vstříc tomu, aby byla popularita monarchie zachována. Ale nelze od něj čekat změnu životního stylu tolik jako v jiných monarchiích – třeba to, že by začal jezdit z Buckinghamského paláce do parlamentu na kole.

15:00 – Existují průzkumy, které naznačují, že by dala veřejnost přednost tomu, aby byl Charles III. přeskočen a na trůn nastoupil jeho syn, princ William. Ale britský ústavní pořádek něco podobného nedovoluje. Vůči Charlesovi, který je nejdéle připravujícím se princem z Walesu, by to navíc bylo nefér. Co do popularity – pokud mu na reputaci ubíral jeho vztah s manželkou Camillou, tak to za dvacet let od sňatku veřejnost přijala. To není věc, která by mu ubírala, na rozdíl od situace před dvaceti lety. Někomu budou možná vadit jeho minulé názory na architekturu nebo životní prostředí, ale má dostatečný intelekt, aby si k veřejnému mínění našel cestu.