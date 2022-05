Vondráček jedná extrémně nemorálně, nadřazuje zájmy Babiše, říká Michálek

3:43 - Pokud je někdo posedlý, tak je to pan Vondráček a paní Schillerová. Protože pokud jsou schopni vzít technickou změnu, kterou jsme se zavázali udělat, a udělat z toho politické téma, kde budou účelově měnit zákon, aby pomohli svému šéfovi, tak to už je opravdu posedlost.

4:27 - Já jsem pro Radka Vondráčka hlasoval, protože to byla dohoda, že opozici přenecháme nějaké posty předsedů výborů. A při první příležitosti, kdy má možnost projevit se jako férový člověk, tak takovýmhle způsobem nás lidsky zklamal. Takže si myslím, že by měl zvážit, zda bude dál setrvávat ve funkci předsedy ústavně právního výboru, protože to, co provedl, je extrémně nemorální. (…) Že nadřazuje zájmy Andreje Babiše nad zájmy občanů České republiky.