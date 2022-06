Deficit letos přesáhne 300 miliard, daně ale nezvýšíme, slíbil vládní expert

Chceme stát, který nežije na dluh, napsala si vláda hned do úvodu svého programového prohlášení. Jenže plnění tohoto slibu je v nedohlednu. Kabinet totiž plánuje i v příštích letech hospodařit s deficity kolem tří set miliard korun a možná na takový dosáhneme i letos. Opravdu nejde hospodařit lépe?

Hostem Ptám se já byl místopředseda Sněmovny a ekonomický vládní expert Jan Skopeček (ODS).

Strany nové vládní koalice ve svých předvolebních slibech lákaly na lepší hospodaření, než jaké předvedla vláda Andreje Babiše. Zatímco ta měla za sebou rekordní schodky, nová vláda pod vedením Zbyňka Stanjury snížila plán na letošní rozpočet s deficitem 280 miliard korun. Už teď je však podle ekonomů prakticky jisté, že zejména kvůli dopadům války na Ukrajině přesáhne 300 miliard. Už v květnu přitom schodek vystoupal na 189,3 miliardy z dubnových 100,1 miliardy korun.

V programovém prohlášení přitom vláda slíbila schodky postupně snižovat. Teď přitom argumentuje nenadálými událostmi, stejně jako za koronaviru obhajovala rozpočtové výdaje exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministr Stanjura přitom v rámci přípravy rozpočtové novely slibuje, že letošní deficit nad 350 miliard nevystoupá.

Jak se nové vládě daří držet veřejné finance na uzdě? A nebyla chyba slibovat nezvyšování daní?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:59 – Kdybychom měli každý rok hospodařit se schodkem 300 miliard korun, byl bych velmi nespokojený. Výhledy, kdy je velmi těžké odhadovat každý parametr, bych bral spíše jako formální cvičení. I z úst ministra financí zazněla slova o snaze deficity snižovat, i když to půjde možná pomaleji. Nevíme, jak dlouho bude trvat konflikt na Ukrajině, jak se bude vyvíjet situace kolem cen energií.

3:44 – Ve zklidnění inflace doufáme všichni, věříme, že bude kulminovat toto léto, kdy bude dvouciferná, pak se příští rok vrátí na jednociferné číslo. Pro mě je důležité, aby trend snižování deficitu pokračoval. My jsme ten trend už naznačili během sestavování letošního rozpočtu.

5:38 – Se schodkem na letošní rok se dostaneme přes 300 miliard, je jasné, že tu máme náklady spojené s uprchlickou krizí z Ukrajiny i pomoc sociálním skupinám, které si samy pomoci nedokážou. Nechci ale věštit z křišťálové koule. Deficit příštího roku musí být nižší než ten letošní. Cílem tak musí být držet jej pod 300 miliardami korun.

8:12 – Žijeme v situaci, kdy vláda musí řešit aktuální agendu, kterou si nevymyslela. Máme tu válku na Ukrajině, energetickou krizi, to ale neznamená, že se na to máme vykašlat. Rozběhla se digitalizace.

11:45 – Pevně doufám, že běží práce na reformě penzijního systému. Vedle toho věřím, že ministerstvo práce a sociálních věcí má řadu dalších agend spojených s válkou na Ukrajině.

15:09 – Situaci musíme zvládnout bez zvyšování daní. Daňové břemeno, které v ČR máme, je nad průměrem OECD. Pokud bychom navíc začali daně zvyšovat, zbrzdíme tím v současné době již skomírající hospodářský růst.

16:36 – Zrušení superhrubé mzdy měla ODS již dříve v programu. Je to správné. Přineslo to růst čistých příjmů o sedm procent. Možná o to menší budou dnes muset být sociální výdaje, které je třeba vyplácet při té složité situaci spojené s inflací.

18:30 - Není to sto miliard korun, které státu chybí, je to méně. Ty peníze dostali lidé a to neznamená, že si ty peníze nechají doma v polštáři, ale bude se státu vracet v jiných typech daní. Něco ti lidé utratí, něco uspoří a z toho, co utratí, se to státu alespoň zčásti vrátí prostřednictvím zejména spotřebních daní. Neplatí tedy, že jsme způsobili výpadek 100 miliard.

20:18 – Stát musí škrtat na provozních výdajích. Nemá škrtat na investicích. V rozpočtu pro letošní rok došlo k úsporám 100 miliard korun, což není zanedbatelné. Kdybychom těch sto miliard neušetřili, byl by ten aktuální schodek 400 miliard. Není to nic iluzorního.

21:33 - Kdy se budeme bavit o vyrovnaných rozpočtech? To je běh na dlouhou trať, jakkoliv mi to nedělá radost. Tato vláda se zavázala, že na konci volebního období budou ty deficity pod 3 % HDP, ale pokud se mě ptáte jako ekonoma, tak to vidím na nadcházející dekádu.