Sebrat podpisy stojí tři miliony. Aspoň jsem to zkusil, říká Hilšer

V prezidentských volbách kandiduje už podruhé. Marek Hilšer si za pět let přesto nedokázal sehnat občanské podpisy a potřeboval nominaci senátorů. Jak chce oslovit voliče? A má po druhé šanci?

Hostem Ptám se já byl senátor Marek Hilšer.

Před pěti lety se do volby dokázal dostat i jako úplně neznámý lékař, který není závislý na žádné politické straně a nemá na politiku peníze. Marek Hilšer tehdy dostal téměř půl milionu hlasů a ty později přetavil do mandátu senátora. Letos ale vyráží do boje o Hrad po druhé.

Zájem jít do prezidentských voleb znovu de facto oznámil už po volbách v roce 2019. A přestože měl díky tomu oproti jiným kandidátům jistý náskok, na rozdíl od nich se nerozhodl jít cestou sběru voličských podpisů, ale podporu si vyjednal v Senátu.

Podle posledních průzkumů se mezi ostatními kandidáty drží Hilšer až na pátém místě - za expremiérem Andrejem Babišem, generálem Petrem Pavlem, ekonomkou Danuší Nerudovou a odborovým předákem Josefem Středulou.

Co víc dokáže nabídnout oproti minulé volbě? A stačí jako téma kampaně to, aby zdůrazňoval svoji nezávislost?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Prezidentský „maraton“ Ptám se já Ptám se já chystá sérii rozhovorů s prezidentskými kandidáty. Sledujte je na webu Seznam Zprávy vždy živě ve 13:10 nebo následně odpoledne poslouchejte ve svých oblíbených podcastových aplikacích. 1. 12. - Denisa Rohanová 5. 12. - Marek Hilšer 8. 12. - Pavel Fischer 12. 12. - Tomáš Zima Pozvání obdržel také expremiér Andrej Babiš, generál ve výslužbě Petr Pavel, ekonomka Danuše Nerudová, odborový předák Josef Středula a kandidát za SPD Jaroslav Bašta.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Myslíte si, že by mezi kandidáty neměla být Denisa Rohanová? - Ten způsob, jakým se dostala do té volby, je problematický, protože vzbuzuje pochyby, zda nebyl ohnutý zákon. Bez ohledu na to, zda je to paní Rohanová nebo kdokoliv jiný, je potřeba to rozhodnout. My nemůžeme nadefinovat zákon tak, že by dnes - hypoteticky - senátoři nebo poslanci najmenovali pět nějakých kandidátů a oni za pět let kandidovali, aniž by ti senátoři nebo poslanci už neměli mandát.

1:40 Inicioval jste tu snížnost vašich kolegů v Senátu? - My jsme o tom mluvili, ústavní právníci začali ty věci vážně rozporovat. Vlastně nejde o nic jiného než vyložit ten zákon. Pokud to bude správně, tak jak to udělalo ministerstvo, tak dobře. Ale není to nic proti žádnému kandidátovi v osobní rovině.

2:50 Proč jste nedokázal posbírat 50 tisíc podpisů občanů? - Já bych řekl, že jsem nezávislým kandidátem. Sehnat 50 tisíc podpisů je otázka peněz, potřebujete asi tři miliony. Já jsem začal v roce 2019, pak byly dva roky covidu a zbylo poměrně málo času. Já jsem měl podporu senátorů, ale chtěl jsem to zkusit. Chtěl jsem mluvit s lidmi, jezdil jsem po republice. Nevyšlo to, tak jsem využil podporu senátorů.

4:50 Co se změnilo od vaší minulé kandidatury? - Vstoupil jsem do kampaně, snažím se o nízkonákladovost, snažím se s těmi nízkými náklady uspět. Udělal jsem řadu kroků, které občané, kteří mě sledují, ocenili. Navrhl jsem třeba korespondenční volbu. Vystupoval jsem proti exekucím, navrhl jsem pozměňovací návrh k insolvenčnímu zákonu. Také jsem otevíral téma naší nezávislosti na ruské energii. Podporoval jsem taky občanskou společnost v Rusku. Kdo chce, ten to vidí, kdo nechce, ten to nevidí.

8:00 Není důvod, aby v České republice odstupovali nezávislí, nadstraničtí kandidáti, kteří jsou slušní, nemají nějaké stíny v minulosti, poctivě pracovali. Demokracie je od toho, aby se lidé prezentovali, vstupovali do voleb. Nenechme se vmanipulovávat do toho, že máme volit podle volebních průzkumů.

9:00 Taky mluvíte často o tom, že politika je o marketingu, že jsou tam peníze velkých hráčů. Co jste udělal pro to, aby se tohle nedělo? - V té situaci, která byla, tedy kdy Andrej Babiš vládl a klasické politické strany o to neměly zájem, nemělo smysl toto téma ani navrhnout. Tak to dělám až teď během kandidatury. Teď o tom mluvím a budu o tom mluvit jako prezident. Prezident to může ovlivnit mnohem lépe.

12:40 Mluvím třeba o tom, že by se měla regulovat billboardová kampaň. Ale toto když momentálně řeknete v Senátu, tak se vám každý bohužel vysměje.

13:30 (k prioritám v prezidentském úřadě) Soustředil bych se na to, co jsem dělal. To je téma energetické krize a problematika energetické nezávislosti. Chtěl bych, aby se propagovalo téma obnovitelných zdrojů, abychom energetiku demokratizovali, aby každý mohl mít solární panel na střeše. Líbí se mi rakouský model a jeho podpora komunitní energetiky.

15:00 Co osobně děláte na ochranu klimatu? Přijel jste na motorce, je to elektromotorka? - Je to normální motorka. Nejezdím autem, třídím odpad a žiji jako běžný občan. Solární panel nemám, ale pořídil bych si ho.

18:30 Je někdo, koho byste nejmenoval ministrem? - Asi bych nejmenoval trestně stíhané ministry. Dal bych v tomto ohledu na premiéra. Snažil bych se mu do toho příliš nehovořit. - A co trestně stíhaný Andrej Babiš? - Toho bych nejmenoval. Snažil bych se apelovat na hnutí ANO, aby nenominovalo na post premiéra trestně stíhaného.

20:00 Jaký zákon za těch uplynulých pět let byste vetoval? - Nesouhlasil jsem se změnou Listiny práv a svobod ohledně začlenění práva na sebeobranu se zbraní. Byl to průnik určité lobby. Ale je to ústavní zákon, který prezident nemůže vetovat. Asi bych vetoval zrušení superhrubé mzdy, byl to špatný krok a dnes vidíme jeho důsledky. Nízkopříjmovým skupinám to nepomohlo.

22:30 (ke kandidátům na ústavní soudce) Radil bych se s veřejností. Jednak se šéfy nejvyšších soudů, protože dobře znají to prostředí. Pak bych rád, aby složení Ústavního soudu bylo vyvážené ohledně akademického, advokátského přístupu, aby tam byli soudci. Dále bych měl kritérium žena - muž, aby to bylo vyvážené. Také bych konzultoval se Senátem.

23:30 Kdo by byli vaši poradci na Hradě? - Konzultoval jsem s řadou lidí, odborníky, nebudu je teď jmenovat. Spolupracoval jsem s neziskovými organizacemi. V současné době můžu prozradit, že kancléřkou by byla žena. Ne moje žena. Jména teď říkat nebudu. Budou to lidé, kteří budou profesně a odborně velmi zdatní, za které se nebudeme stydět a kteří budou mít bezpečnostní prověrku. Ode mě nemůžete čekat, že bych měl někoho jako pan Nejedlý nebo Ovčáček.