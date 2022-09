Problém s bydlením v Praze? Je třeba přidat, ale chybí pozemky, říká Hřib

Prahu čeká lítý boj o primátorské křeslo. Současná koalice v čele s Piráty a primátorem Zdeňkem Hřibem podle předvolebních průzkumů zatím ztrácí na koalici Spolu v čele s Bohuslavem Svobodou. Čím chce Hřib voliče přesvědčit? A umí si představit povolební spolupráci se Spolu, které kritizuje?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já ke komunálním volbám z Kasáren Karlín byl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Piráti mají pomalu za sebou čtyřletou vládu nad Prahou. Její současný primátor Zdeněk Hřib dokázal po letech udržet jednotnou radniční koalici, odstartoval desítky let očekávanou stavbu metra D, pustil se do oprav mostů nebo řešení bytové situace i klimatického plánu.

Jenže jeho vládou otřásla korupční kauza Dozimetr, ve které jako obviněný figuruje Hřibův bývalý náměstek Petr Hlubuček a největší městská firma - dopravní podnik. Akce, která rozkryla skupinu politiků, manažerů a lobbistů, kteří dle vyšetřovatelů ovlivňovali veřejné zakázky i chod veřejných firem – především pražského dopravního podniku, ale zasahuje i hlavní soky současné magistrátní koalice. Dvojkou pražské kandidátky Spolu totiž nadále zůstává pražský lídr TOP 09 Jiří Pospíšil, který měl prokazatelné vazby na dalšího obviněného v kauze - podnikatele Michala Redla.

Vedle Dozimetru, který pražskou politikou otřásl od základů, ale stojí rozvoj města, který podle kritiků současného primátora Hřiba není dostatečný. Vadí jim, že se Praha pod vedením Pirátů nepouští do žádných velkých investičních projektů.

Mají pravdu? Na co je současný primátor Prahy pyšný a co by byly jeho hlavní priority v příštích letech?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:30 - Nekomplikujete si kritikou koalice Spolu možné povolební vyjednávání? Lidé mají právo vědět, koho budou volit ve volbách, a koalice Spolu má dva trestně stíhané na kandidátce. Je tam pan Pospíšil, který měl kontakty s mafiánem Redlem a lhal o tom. To je věc, kterou mají voliči vědět. STAN svoji kandidátku očistil od lidí, kteří měli cokoliv společného s Dozimetrem, to je dobře. Ale teď jsme Dozimetr vyhodili dveřmi a teď vleze oknem. To je důležitá informace.

1:30 - Máme zveřejněnou volební strategii, tam vylučujeme koalici s extremisty a říkáme, že do rady nepůjdeme s trestně stíhanými a s kumulátory funkcí. Jakákoliv spolupráce nepřipadá v úvahu s extremisty - to je KSČM a SPD. Tu druhou skupinu, tu nechceme v radě. Nemůžeme zodpovídat za to, koho si voliči vyberou, ale upozorňujeme na to, aby všichni dělali informovanou volbu.

2:30 - Takže se Spolu byste šli, ale ne s těmi, kteří odporují vašim podmínkám? Mně to přijde zvláštní, když kvůli Dozimetru rezignoval pan Gazdík i paní Mračková Vildumetzová, a pan Pospíšil se tam drží jako dvojka kandidátky Spolu. Přijde mi to zvláštní. Ta politická kultura by měla fungovat jinak, je mi to trochu líto. My jsme ho opakovaně vyzvali k rezignaci na jeho funkce, on to nereflektuje. Pan Pospíšil nám už ale delší dobu nehlasuje pro koaliční tisky, takže je to již skoro jedno.

5:00 - Mě v kauze Dozimetr zatím nikdo z policie nekontaktoval a nikde jsem nebyl vypovídat. Já jsem Prahu provedl dvěma bezprecedentními krizemi, které byly velice nové. A primátor musí umět udržet koalici pohromadě, udržet stabilitu, aby bylo možné připravovat velké projekty, a dřív tu takhle stabilní koalice nebyla. A výsledky? Staví se metro D, staví se tramvajové tratě, tři nová přemostění Vltavy, teď jsme odevzdávali žádost o územní rozhodnutí na městský okruh, to je ta Blanka 2, opravujeme městské byty, máme rekord nových bytů v komerční zástavbě, P+R parkoviště stavíme rekordním tempem a tak dále.

7:00 - V roce 2018 jsem přišel s tím, že se má vysázet milion stromů za osm let, teď jich máme víc než polovinu. Klimatická změna je něco, co tuhle civilizaci ohrožuje existenciálně. Schválili jsme klimatický plán, který říká, že budeme snižovat emise. Ty jsou významnější škodlivina než erupce na Slunci. (…) Zřídili jsme už společnost pražského solárního společenství, pražské společenství obnovitelné energie, tam už se dělají konkrétní pilotní projekty.

10:00 - Jdeme do voleb s masivní výstavbou městských bytů, tramvajovým okruhem, který by mohl být hotový v roce 2035, revitalizací veřejných prostranství. Pak je to třeba Vltavská filharmonie, ta bude stát také peníze a potrvá, než se postaví. To je vize rozvoje.

11:00 - Směr jsme ukázali. Hezký příklad je Mariánské náměstí, kde místo parkování pro papaláše je posezení pro lidi. Takovéhle významné prostranství si zaslouží změnu. Přitom tam s památkáři bojujeme o každý strom, který chceme vysadit a ten projekt to prodlužuje. Pokud chcete vidět, jak to bude vypadat, podívejte se na Smetanovo nábřeží. Tam se můžete podívat, jak se ta vize realizuje. Každý chtěl se Smetanovým nábřežím něco udělat a my první dosáhli změny.

14:00 - Doprava v Praze je dlouhodobý problém, který je třeba řešit na základě dat, ne populismu. (…) Do MHD musíme masivně investovat. Debata o mýtu je zbytečná, na to není zákon. Mýtu se ale Praha nevyhne, bez něj nejde realizovat městský okruh, je to podmínka v EIA (proces posouzení vlivů určitého záměru na životní prostředí, pozn. red.), ale realizovat to teď nejde, protože pro to není legislativa. Praha si nevytváří vlastní zákony. Mýto v Praze jednou bude, ten rozvoj je v téhle oblasti narýsován.

17:30 - Podařila se nám zrealizovat většina koaličního programu. První tři priority by byly - tramvajový okruh, což je investice do MHD; pak je to dostupnost bydlení, což je běh na dlouhou trať. Město sice založilo pražskou developerskou společnost, ale základním nedostatkem jsou pozemky. Potřeba je masivní výstavba městských bytů. Nám se tvrdilo, že stačí více povolovat v komerční zástavbě – a my povolujeme nejvíc od roku 1989, teď vidíme, že tomu tak není. Je třeba přidat, ale musíme získávat městské pozemky, těch se totiž město zbavilo často za zcela pochybných okolností. My je teď získáváme zpět. Ty pozemky jsou limit pro výstavbu městských bytů. Problém nejsou peníze. (…) Nakonec jsou důležitá také opatření pro energetickou soběstačnost města.

20:00 - Jak jste spokojen s vládou Petra Fialy? Jsem spokojen, že po tom, co jsme jako hejtmani poslali signál, že je třeba stropovat energie, tak vláda začala jednat a představila plán, jak stropovat energie. Piráti jsou součástí té vlády.