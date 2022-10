Smejkal: Z covidu uděláme rýmičku, když se budeme očkovat

Denní přírůstky nakažených v posledních týdnech rostly a Česko by se mělo podle všeho obávat i chřipkové sezony, která rovněž začíná nabírat na síle. Co to znamená pro Česko?

Hostem Ptám se já je epidemiolog Petr Smejkal.

Po nějaké době se zase začíná víc mluvit o pandemii covidu. Nakažených totiž v posledních týdnech přibývá. Až na víkendové dny nebo svátky, kdy se ale také mnohem méně testuje.

Kromě toho se zaplňují nemocnice. V půlce tohoto týdne v nich leželo s covidem skoro osmnáct set lidí. Vážných případů je kolem padesáti, což je nejvíc od druhé půlky dubna. Přibývá zdravotnických zařízení, která omezují či ruší návštěvy nebo alespoň vyžadují nasazené respirátory.

Ministerstvo zdravotnictví přitom žádná přísnější protipandemická opatření nezvažuje. Navzdory úvahám z léta resort opustil i možnost jednoho propláceného antigenního testu za měsíc.

A odborníci varují před tím, že lidi by neměl znervózňovat jen koronavirus, ale také chřipka. Kvůli nízkému zájmu o očkování a absenci protiepidemických opatření podle nich hrozí, že bude chřipková sezona nejhorší za posledních několik let. Jde přitom o onemocnění, na které umírá okolo 1 500, ale někdy až pět tisíc osob ročně.

Co s tím? Měli bychom brát pandemii víc vážně i tento podzim? Nebo je to zbytečné, protože covid je pouze jednou z dalších infekčních nemocí?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:50 – Když se podíváme na současný stav pandemie, je to začátek vlny, nebo už je to vlna rozjetá, jak jsme byli zvyklí na podzim? Ani mě to nepřekvapuje, ta vlna covidu už přišla. Se začátkem školního roku a chladným počasím se není čemu divit. Já z toho tak znepokojen nejsem, už rok tady máme jednu variantu – omikron. Máme tady delší dobu i jednu subvariantu – BA.5, máme na ni dokonce vakcínu. Vývoj té vakcíny dohonil mutace viru, kdokoliv má možnost si zajít. Když se mě lidé ptají, říkám: jděte ke svému praktickému lékaři. A když si necháte tuto posilovací dávku dát a budete se chovat zodpovědně, tak tahle zima bude nejlepší z těch covidových, co jsme měli.

2:30 – Proč není v Česku velký zájem o toto očkování? Ukazuje to, jací jsou Češi váhavci. Pokud nám od předchozí dávky uplynul rok, tak bychom teď měli jít na tu posilující. Doufám, že spousta lidí čekala na tu kombinovanou posilovací vakcínu a že zájem bude větší. A zdá se, že se to potvrzuje. A lidé také reagují na to, když stoupá počet hospitalizovaných. Tak uvidíme.

3:50 – Ministerstvo zdravotnictví teď začíná kampaň, je to podle vás včas? My jsme už v létě, kdy začala ta neočekávaná letní „vlnka“, vyzývali ty nejrizikovější. Ministerstvo váhalo a čekalo, můžeme debatovat o tom, co je lepší. Teď je to o tom, aby vás přesvědčil váš lékař. Je to o osobním kontaktu. Sice je tady kampaň, ale když jsou tady lékaři, kteří řeknou, prosím vás, dvě dávky vám stačí, tak to nepomůže. Dokud nedosáhneme toho, že ten lékař nebude očkování zpochybňovat, tak nám nepomůže sebelepší kampaň. Měli bychom si zvyknout, že máme praktika nebo klidně specialistu, který nám řekne: běžte si pro posilovací dávku.

7:20 – Jedna dávka za rok není tak moc. Další argument odpíračům očkování. Oni vždycky říkají: nevíme, co se stane, neozkoušená vakcína. Ale my ji máme vlastně dva roky ozkoušenou. Nezaznamenal jsem, že by někdo měl nějaké dlouhodobé nežádoucí účinky.

7:50 – Začíná sezona chřipky, podle některých lékařů by mohla být silnější. Také si to myslíte? Zdá se, že ta chřipka se vrací na tu sílu, na jaké byla před covidem. Bude to jako v předcovidových letech. – Podle posledního průzkumu si Češi stále myslí, že chřipka znamená „rýmičku“. A to není pravda. S chřipkou jsme byli vždy velcí skeptici. U nás ta kampaň byla zaměřena na starší, ale rizikové jsou i těhotné ženy nebo malé děti. Z rizikových skupin by se měli očkovat všichni. U chřipky jsme si řekli, že to je rýmička, která to právě není. Já jsem ji prodělal jednou v životě a byl jsem upoután na lůžko. Není to legrace.

11:10 – Souběh těch nemocí asi nebude tak hrozný. Čekám vlnu covidu a k tomu může probíhat chřipka. To se pravděpodobně stane. Ale asi ne tak, že bychom se nakazili oběma nemocemi najednou. Nicméně je dobré dát si obě vakcíny. Dá se to udělat v jeden den, není to zatěžující.

13:30 – Pokud budete očkován a pokud si každý rok dáte, a dokonce to může být v ten samý den, posilující dávku na covid a na chřipku, tak z toho můžeme udělat tu rýmičku. Můžeme z toho udělat nezávažné respirační onemocnění, ale musíme mít nějakou ochranu.

15:10 – (k nošení respirátorů) Doufám, že máme už takové zkušenosti, že bychom mohli být tam, kde jiné západní země, a mohli bychom si na to zvyknout bez nějakých příkazů v prostředcích veřejné dopravy, nemocnicích, seniorských domech nebo v rizikových prostorách.

18:00 – Jak silná vlna nás čeká? Čeká nás spousta nakažených, spousta lidí se nakazí znovu. Ale tipl bych si, že těch těžce nemocných a hospitalizovaných bude méně.

19:00 – Doporučil byste, aby byl jeden antigen zdarma? Jsem liberál, ty antigenní testy za to nestojí. Kdyby vylétla jejich cena, tak by to bylo namístě. Ale seženete dobré antigenní testy za dobrou cenu, stačí si ho udělat dobře.