Juchelka: Je to prohra. ANO bude dál fungovat s Babišem, i bez něj

V boji o prezidentský úřad porazil politický nováček Petr Pavel Andreje Babiše s velkou převahou, získal o téměř milion hlasů navíc. Přesto expremiér a šéf ANO označil toto skóre za famózní. Co výsledek znamená pro jeho hnutí?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já ve volebním štábu Seznam Zpráv v sobotu 28. ledna v pražské kavárně Na Boršově byl místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka.

Petr Pavel vyhrál prezidentské volby se ziskem 58,32 procenta hlasů. Andreje Babiše volilo 41,67 procenta voličů. Celkově pro Pavla hlasovalo téměř 3,36 milionu lidí, tedy zhruba o 960 tisíc víc než pro šéfa hnutí ANO. Generála ve výslužbě si tak vybral rekordní počet lidí. Dosavadní prvenství držel prezident Miloš Zeman, který před pěti lety dostal mandát od 2,85 milionu občanů.

Andrej Babiš uznal svou porážku na sobotní tiskové konferenci ve štábu ANO na pražském Chodově. Zároveň vyzval své podporovatele, aby jeho prohru přijali také. Odmítl, že by dělal negativní kampaň, a požádal Petra Pavla, aby vyzval své voliče k uklidnění emocí. „Zkuste žít bez Babiše, přestaňte ráno vstávat s nenávistí k Babišovi a večer usínat,“ uvedl.

Předsednictvo ANO podle expremiéra 8. února vyhodnotí kampaň a představí svou další strategii.

Kdo přispíval k tomu, že byla prezidentská kampaň tak vyhrocená? Jak velký neúspěch je takový propad v hradním klání pro celé ANO? A kam bude Andrej Babiš a jeho hnutí směřovat po volbách?

2:00 Domnívám se, že celá kampaň, měsíc, dva měsíce zpět, byla velmi vyhrocená. Nevnímám to ani tak z hlediska těch dvou aktérů, tedy Babiše a Pavla, ale vnímal jsem to na sociálních sítích a také u mainstreamových médií. Většina lidí, kteří okolo sebe mají ve veřejném prostoru nějakou bublinu a dokážou do ní mluvit, se chovala velmi agresivně a vulgárně.

3:30 Přispíval nebo nepřispíval Andrej Babiš k agresivitě ve společnosti a vyhrocení té kampaně svými billboardy a svojí rétorikou? - Svými billboardy určitě ne, svojí rétorikou ano, poněvadž třeba tisková konference, která se uskutečnila po prvním kole, nebyla moc šťastná. Což on také uznal. Co se týče billboardové kampaně, tam došlo k její šikovné dezinterpretaci. - Dezinterpretace? „Nezavleču Česko do války. Nejsem voják. Jsem diplomat.“ Já myslím, že to sdělení je jasné. - To sdělení je, myslím si, jasné. Nestraší se válkou, ale usiluje se o něco, co bychom mohli nazvat diskuzí o míru.

4:45 Celá ta situace by chtěla uklidnit, ale nemyslím si, že došlo k vyhrocení z jedné nebo z druhé strany. Prostě a jednoduše tomu dala vzniknout atmosféra ve společnosti. My jsme i díky této koalici ve válečném stavu od konce února. Když jsme jako Poslanecká sněmovna přijímali první čtyřistamilionovou pomoc pro Ukrajinu, tak premiér Fiala poprvé použil sousloví: „Jsme ve válce.“ S tou válečnou rétorikou jsme tady od konce února a pořád jí nějakým způsobem masírujeme.

6:00 Řekněte mi jednu věc, kterou Andrej Babiš v předvolební kampani udělal, aby uklidňoval atmosféru? - Domnívám se, že naopak vystupoval tak, aby uklidňoval atmosféru. Třeba dvě poslední debaty byly mírnější, věcné. Vy stále hledáte viníka v jedné osobě. Ale ta vulgarita, nenávist, posměvačství vznikly někde jinde, nejenom u Andreje Babiše.

11:30 Jak jste vnímal, když se Andrej Babiš obracel do tábora voličů spíše populistických stran? Viděli jsme ho na jednání se senátorkou Janou Zwyrtek Hamplovou nebo zastáncem stalinistického křídla uvnitř KSČM Josefem Skálou. V televizní debatě se přímo obracel na voliče SPD. - Pan Skála byl představen panu Babišovi na té schůzce. - Myslíte, pane poslanče? Tomu bych nevěřila. Andrej Babiš si pamatuje tolik detailů o všech možných lidech… - To ani náhodou. Třeba dnes na tiskovce si nevzpomněl na moje jméno. A to jsme spolu zažili spoustu věcí. Ale strategicky se šlo po propadnutých hlasech z parlamentních voleb.

13:30 Jste věřící? - Ano. - Co jste říkal na Jezulátko v kapse Andreje Babiše? - Že funguje. (smích) Novináři chtěli na začátku druhého kola znát jeho podrobný program a mluvčí prozradil, že Andrej Babiš jde do kostela. - Nebylo to neupřímné lovení hlasů? - Věřím, že Andrej Babiš má i tento přesah, stejně jako má sociální přesah. Věřím, že je legitimní jít do kostela a pomodlit se tam.

16:20 (k výsledkům voleb) Je to prohra. Andrej Babiš gratuloval na tiskovce Petru Pavlovi. - Ale je to neúspěch? - Ano, vždy, když prohraje jeden ze dvou, tak je to neúspěch. - Oslabí to pozici Andreje Babiše? - 8. února bude předsednictvo ANO, kde se bude probírat další směřování. S 2,4 miliony hlasů má Andrej Babiš moji důvěru a měl by být dál ve vedení hnutí ANO. Ale uvidíme. Záleží to i hodně na něm, jak se sám rozhodne. Ono to vypadá jako neúspěch. Ano, v prezidentské volbě prohrál, ale mandát 2,4 miliony hlasů je také velmi silný.

19:20 Hnutí ANO má pořád kolem 30 procent, je to největší politická síla v zemi, je to nejsilnější opoziční strana. Máme spoustu politiků, kteří jsou skvělými opozičními poslanci. Máme skvělou stínovou vládu. Hnutí ANO bude fungovat ať už s Andrejem Babišem, nebo bez něj. Ten mandát 2,4 milionu hlasů je úplně dostačující pro to, aby v politice pokračoval.