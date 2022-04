Oprava Barrandovského mostu: Kritických bude prvních 14 dní, říká Scheinherr

Pražská koalice se do dopravy vrhla ve velkém. Odstartovala výstavbu metra D a město čeká i významná rekonstrukce – od poloviny května se kvůli ní zčásti uzavře vytížený Barrandovský most. Jak se mají řidiči připravit? A co může ještě zkomplikovat výstavbu nového metra?

Hostem Ptám se já byl Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora z hnutí Praha Sobě, který má na starosti pražskou dopravu.

Čtvrtá linka metra s označením D měla podle původních plánů jezdit už od roku 2010, její stavba přitom začala o dvanáct let později – v dubnu 2022. Podle současného náměstka pro dopravu Adama Scheinherra je to i kvůli laxnímu přístupu předchozích primátorů Bohuslava Svobody a Tomáše Hudečka, kteří podle něj nepodnikli žádné kroky k přípravám velkých dopravních staveb v hlavním městě.

Nejen kvůli tomu za poslední roky jako by česká metropole zamrzla. V Praze nepřibývaly žádné velké projekty, což byla nejdelší proluka od 60. let, jež nejspíš končí. Podle Scheinherra totiž dokončení metra D v roce 2029 zatím nic nebrání a město navíc čeká další velká oprava. Od poloviny května se začne rekonstruovat Barrandovský most, přes který přejede 144 tisíc aut denně.

Nezkolabuje ve městě doprava, až začne rekonstrukce Barrandovského mostu? A proč se v Praze v posledních letech nedaří budovat velké stavby?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Je něco, co může stavbu metra D zbrzdit? Nacházíme se ve složitém geologickém prostředí, zvláště v oblasti Pankráce. Největší komplikace mohou nastat z pohledu geologického, ale z hlediska průzkumu jsme udělali tak podrobný geologický průzkum, že známe dokonale, v jakém prostředí se bude stavba pohybovat a jaké technologie má používat. Musíme úspěšně vysoutěžit budoucí soupravy, to nás čeká v příštím roce. Jedno občanské sdružení sice zažalovalo stavební povolení, ale nečekáme, že by ta žaloba mohla být úspěšná.

2:45 – Celkové náklady 100 miliard korun jsou na celou trasu z náměstí Míru po Depo Písnice, záleží na inflaci, pokud bude 2 až 4 procenta, bude to 2 až 4 miliardy navíc ročně. Pokud je teď inflace desetiprocentní, tak deset miliard ročně navíc? Ano.

4:00 – Proč v Praze za poslední řadu let nezačala žádná velká stavba? Po dostavbě tunelu Blanka a metra A do Motola opravdu žádná velká stavba nezačala. To je zodpovědnost bývalých vládních garnitur, které paralelně s tím, jak probíhala výstavba, bohužel nepřipravovaly žádné návazné stavby. Takhle se plánovat nedá. musíme paralelně stavět infrastrukturu a plánovat další, proto jsem navrhl prozkoumání okružní linky metro O. Abychom dobudovali metro D a rovnou navázali další výstavbou.

6:00 – Když jsem nastoupil na úřad, neměl jsem žádnou velkou stavbu připravenou, se stavebním povolením nebo rozestavěnou. Na vině je posledních osm let a vláda Bohuslava Svobody a Tomáše Hudečka.

7:30 – Já po sobě přenechám stavbu metra D, začali jsme stavět trať z Modřan do Libuše, rozestavěli jsme trolejbusovou trať z Palmovky přes Letňany do Čakovic, rozestavíme trať z Divoké Šárky na Dědinu, Dvorecký most – další velké spojení přes Vltavu. U metra D jsme zaměřeni na první úsek z Pankráce na Nové Dvory, další etapa je do Písnice, nakonec z Pankráce na náměstí Míru. Vše je k dokončení do roku 2029.

9:30 – A co další pokračování? Příprava běží. Teď probíhá změna územního plánu a pak se bude soutěžit projektant. To, že se bude dál stavět po roce 2029, je reálné.

10:00 – Metro D se mělo začít stavět v roce 2010, místo toho se začalo projektovat v roce 2010, takže chyba je jinde. Ten největší kus práce se udělal za poslední tři roky, museli jsme změnit územní plán, prosadit novelu drážního zákona, aby mohly být vozy bez strojvedoucího.

12:00 – (Oprava Barrandovského mostu, pozn. red.) začne 14. května. Řidiči se musí připravit a musí to chápat. Když opravujeme most, přes který přejede 144 tisíc aut denně, každé omezení na něm bude znát. Ze čtyř jízdních pruhů v každém směru budou zachovány tři. Celou tu rekonstrukci jsme se navíc snažili zkrátit z původního odhadu 9 měsíců na pouhé 3,5 měsíce. Navíc to koncentrujeme hlavně do letních měsíců, čímž se snažíme dopady uzávěry eliminovat. Tam, kde jsou kolony, to bude ještě horší. Nejkritičtějších bude prvních deset dnů nebo dva týdny. Posilovat ale budeme tramvaje a vznikne i nový přívoz. Doporučuji přestoupit na kolejovou dopravu. Jinak používat aplikace jako Google nebo Waze pro nalezené nejlepší trasy.

16:00 – Je koordinace a koordinace, někdy musí probíhat více oprav najednou. Jinak se stav pražské infrastruktury nezlepší.

18:00 – Každý most má být rekonstruován každých 20–30 let, Barrandovský most nebyl rekonstruován 39 let. Naposledy měl být rekonstruován, když vstoupil do čela Prahy Bohuslav Svoboda.