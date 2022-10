Putin porušil nepsanou dohodu s Rusy. Strach převládl, popisuje expert

Rusko oznámilo, že končí aktuální vlnu mobilizace. Stavy vojáků se zřejmě pro tuto chvíli podařilo doplnit. Mobilizace ale vyvolala spoustu nepříjemností. Co to znamená pro důvěru v Putinův režim?

Hostem Ptám se já je analytik z Institutu pro politiku a společnost Roman Máca.

Z Ruska od vyhlášení částečné mobilizace prezidentem Vladimírem Putinem uteklo asi půl milionu mužů a mnoho rodin se bránilo proti chaotickým a nesmyslným odvodům. Na veřejnost také vypluly další ukázky šlendriánu v ruské armádě včetně nedostatečného výcviku branců, kvůli kterému se některým rodinám začínají mobilizovaní vracet domů. Ovšem mrtví.

Po výbuchu na Kerčském mostě spojujícím Krym s Ruskem v minulých dvou týdnech také Rusko nebývale intenzivně ostřelovalo ukrajinská města. Rakety dopadaly na civilní cíle, na dětská hřiště, obytné domy, což znamenalo řadu mrtvých civilistů.

Jak vůbec mohou existovat lidé, kteří takové obrázky zpochybňují? A jak se vyvíjí podpora „zvláštní vojenské operaci“ uvnitř Ruska?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Změnila mobilizace v Rusku to, jak běžní Rusové vnímají Vladimira Putina a celou válečnou akci na Ukrajině? - Samozřejmě se to těch běžných Rusů dotklo. Na začátku, v těch jarních měsících, on sice říkal, že těch bojů, té speciální operace, jak oni říkají, se zúčastní jenom profesionální armáda a že žádná mobilizace nebude. A běžní Rusové to přijali, byla tam nepsaná dohoda, že oni si nebudou všímat jeho, nebudou žádné protesty, a on nechá je. Ale když ta mobilizace zasáhla civilisty, kteří měli nějakou vojenskou zkušenost kdysi, plus byly tam i paradoxní situace, kdy k odvodu povolali různé vozíčkáře, slepce, epileptiky, tak se jich to dotýká. A můžeme vidět, že utíkají za hranice. Takže určitě nejdou do toho mlýnku na maso nějak radostně.

2:20 70 procent Rusů nemá cestovní pas, takže odjet nemůžou. A byly i případy, kdy si šli ten cestovní pas vyřídit a když tam přišel někdo, koho se týkala mobilizace, tak mu místo pasu rovnou dali ten povolávací rozkaz. Takže se to podepisuje na celé situace. A spousta Rusů ani nemá, kam by jela. Oni nemají peníze a doufají, že se jim to vyhne.

3:45 Ty šrouby už jsou moc utažené, Rusové si uvědomují, že by jen uškodili sobě, kdyby šli demonstrovat. I když s tím nesouhlasí. A kdyby šli demonstrovat, tak vědí, že je zavřou a následně je pošlou do té války. Ty, co posbírali do těch policejních antonů, tak je poslali jako pomstu hned na frontu, takže ono se těžko protestuje. Ten režim už stojí na atmosféře strachu.

4:30 Může tohle něco prolomit? - Ono se to hodně mění. Když před časem nechali námořníky na holičkách, tak v médiích ukazovaly jejich nespokojené ruské matky, tam byla jejich pozice ještě docela silná. Teď už je všechno pryč, je tam jen atmosféra strachu. Když přijde nějaká rakev s vojákem, ať je to profesionál nebo někdo z těch mobilizovaných, kterých asi bude přibývat, tak nespokojenost narůstá. Ale souběžně tam jde nějaké odškodné za úmrtí a s tím jde ruku v ruce vědomí, že je to nějaké státní tajemství a vy musíte mlčet, nebo my vás zavřeme. Takže nějaké masové protesty nebo že by vojáci hromadně obrátili zbraně proti svým velitelům jako jsme viděli s pádem carského Ruska, tak od toho jsme ještě hodně daleko.

6:40 Rusové žijí v informační rovině, která je hodně vzdálená od reality. 8 let jim nevadila ruská intervence na Ukrajině, boje na Donbasu, anexe Krymu, oni to oslavovali, přišlo jim to přirozené. Že na základě nějakého darwinismu si silnější podrobí slabšího jim připadalo normální. Teď půl roku tolerovali tu samotnou invazi, to jim taky nevadilo, protože se jich to netýkalo. A teď utíkají, protože neprotestují, ale protože si chtějí zachránit vlastní kůži.

7:30 Když se ptáte, jestli ty Rusy přijímat, nebo nepřijímat, tak já bych přijímal prokazatelně protiputinovskou opozici, které hrozí velké represe. - A ty, co teď utíkají před mobilizací? - Tak když to je někdo, kdo měl ještě před měsícem na autě písmeno Z a teď tam má ještě zbytky lepidla, tak to není úplně nejlepší varianta. Navíc kdyby došlo k jejich hromadnému přijímání, tak si to můžou ruské tajné služby vyložit tak, že nám sem zase pošlou nějaké turisty, kteří navštíví místa typově jako sklady ve Vrběticích. Takže je to další bezpečnostní riziko. Navíc běžní Rusové mají mindset toho darwinismu, že my jsme ti malí Češi a oni velcí Rusové. Když nebudeme poslušní, tak by nás mohli zničit. Takže bychom si tím tady mohli vychovat ruskou pátou kolonu.

9:00 To nemá nic společného s politickými uprchlíky. My přijímáme uprchlíky z Ukrajiny, ženy, děti, jejich města ostřeluje ruská armáda, padají na ně rakety, umírají civilisté. A těm Rusům Ukrajina neostřeluje třeba Krasnojarsk, Novosibirsk, Moskvu, Petrohrad, takže to je jiná situace. A navíc nemusí jen k nám, je spousta jiných zemí, kam můžou cestovat. Takže ať jdou jinam, nebo si udělají pořádek doma. Oni se můžou nechat odvést a můžou napochodovat do ukrajinského zajetí i s muzikou a s velitelem. A ti Ukrajinci se k nim budou chovat stokrát lépe než jejich vlastní lidi.

10:15 Situace (v ruské armádě - pozn. redakce) jsou často absurdní, například jsou odvedenci nahnáni do sportovní haly, tam jsou všichni opilí, pobije se to tam mezi sebou a je to ten ruský šlendrián v pravém slova smyslu. Někdo dostane zrezlý kalašnikov, co nestřílí, někoho posadí na auto, co nestřílí, někoho posadí na auto, co střílí, ale nejede. Tak to tam samozřejmě je, i když stoprocentní stav to není.

11:45 Na Ukrajinu šlo několik vln vojáků. Ta první vlna, to byli profesionální vojáci a ti vojáci základní služby, kteří tam neměli co dělat a které obelhali jejich velitelé, že jedou někam na cvičení. Ta druhá, to byli ti, co posbírali na základnách s tím, že bylo jedno, kdo to je. Ta třetí vlna, to jsou různí vězňové, alkoholici, ti bez práce, co tam chtějí jít na tři měsíce a přivydělat si. Ale žádná ta vlna je zatím nevytrhla. Jediná, která to mohla udělat, byla ta první vlna profesionálů.

13:40 Případy, kdy budou utíkat do zajetí, se budou určitě množit. Ale nebude to nějaké hromadné, alespoň zatím.

14:30 Jak je možné, že je u nás toli lidí, kteří jsou schopní relativizovat, jestli na Ukrajině umírají civilisté a to, kdo je vraždí? - Gausova křivka nám jasně říká, že jak jsou chytří lidé, které pohání to, že chtějí dobro, tak jsou stejně méně chytří lidí, nebo řekněme pitomci, které pohání zlo. A tím jejich vzorem je právě putinovské Rusko, kterého se všichni bojí, protože ovládá další státy, hrozí nukleární válkou. Je to taková jejich ikona jejich pomsty proti společnosti, ve které nemají vzdělání, nemají práci, jsou na okraji společnosti. Putinovo Rusko je pro ně prostředek, které to tady změní nebo zničí.