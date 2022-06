Babišova kauza je stará věc, která se vrací vždy před volbami, řekl Nacher

Pražská opozice včera zkusila odvolat primátora Zdeňka Hřiba a jeho náměstka Adama Scheinherra kvůli kauze Hlubuček. Nakonec ale prosadili jen hloubkový audit IT zakázek na magistrátu. Je na místě, aby hnutí ANO podobně kritizovalo ostatní strany?

Pro odvolání ale nebyla ani třetina zastupitelů. Ti ovšem schválili, že magistrát provede hloubkové audity IT zakázek zadaných od roku 2010 firmám, které vlastní podnikatelé Pavel Dovhomilja a Maroš Jančovič rovněž obvinění v kauze Dozimetr.

Policie korupci a ovlivňování veřejných zakázek z let 2014-2019 v souvislosti s brněnskou buňkou hnutí ANO začala vyšetřovat před třemi lety a až letos v květnu soud zatím nepravomocně udělil 9,5 let vězení bývalému místostarostovi a radnímu městské části za ANO Jiřímu Švachulovi. Na Švachulu by ale přitom měl být napojen i bývalý místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn.