Nejhůř bude na přelomu roku, říká ministr Jurečka

Ode dneška mohou lidé on-line podávat žádosti o pětitisícový příspěvek na děti. Webové stránky se ale od rána potýkaly s potížemi a ministerstvo radí - zkuste to později. Kdy se stát podobné věci naučí?

Hostem Ptám se já byl vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Chudobou jsou nejvíce ohroženi lidé žijící sami v domácnosti, samoživitelé, samoživitelky, vdovy a vdovci a osoby se zdravotním postižením. Největší nápor na lidi přijde na přelomu roku, kdy největší počet odběrných míst bude dostávat nové zálohy, bude se nabíhat do nových ceníků. Stát musí reagovat,“ říká v rozhovoru Jurečka.

Dávka pro rodiny s nezletilými dětmi má lidem kompenzovat stoupající životní náklady kvůli inflaci i rostoucím cenám energií. Na peníze mají nárok rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu ročně, na účtech by je měli mít do třiceti dní od podání žádosti. Lidem, kteří pobírají příspěvek na děti, peníze dorazí automaticky.

Na dávku podle odhadů ekonomů dosáhne 80 procent všech dětí a náklady státu by se tak mohly vyšplhat na 8 miliard korun.

Další pomocí pro lidi by měl být úsporný energetický tarif. Vláda slíbila, že dotaci na energie dostanou všichni a i když pomoc už schválila Sněmovna, její detaily bude kabinet teprve ladit. Peníze by ale lidé neměli dostat přímo, slevu uvidí na svých vyúčtováních.

Jakou další pomoc vláda chystá lidem? Proč kabinet rozdává plošné dávky a nepomáhá adresně, jak sliboval? A vážně je dnes vhodná doba bojovat o ústavní zakotvení manželství coby svazku výhradně mezi mužem a ženou?

Co v rozhovoru zaznělo?

01:00 Výplata příspěvku už běží, více jak 240 tisícům rodičům už byla dávka vyplacena, to byli ti rodiče, kteří mají nárok na přídavek na dítě. My jsme o víkendu spustili i ten on-line formulář pro zbývající rodiče, ten systém nespadl, ale měl delší odezvu v řádu dvou tří minut pro ty, kteří se přihlašovali přes bankovní identitu nebo identitu občana. Sám jsem si to zkoušel, trvalo to deset minut. Na rozdíl od případů v minulosti, kdy ty systémy zkolabovaly, tady došlo k tomu, že tady byla prodleva v řádu minut. Navíc toto je úplně něco jiného, protože tady jsou statisíce žadatelů. Věřím, že se stát v tomto ohledu zlepšuje.

02:40 Je prostor pro zlepšení, zvyšování kapacity. Tady je to třeba proti očkování komplikované, protože komunikujeme s více systémy, například systémy bank. Není to jen na straně státu. My máme k dnešnímu odpoledni přijato asi 50 tisíc žádostí, takže je vidět, že ten hlavní nápor tento týden zvládneme

3:30 Dávku nepřiznáme každému, počítáme s prověřováním té výše příjmu domácnosti, máme ten systém propojený jak s databází ČSSZ, tak s finančními úřady. Máme to propojené, abychom to zkontrolovali, zda ti lidé na to mají nárok, či nikoliv.

4:30 Zatím nevíme, co se všechno může dít. Ale pokud se na to podíváme optikou dosavadních událostí, největší nápor na lidi přijde na přelomu roku, kdy největší počet odběrných míst bude dostávat nové zálohy, bude se nabíhat do nových ceníků. Je nutné, aby stát byl připravený tu situaci sledovat a také rychle reagovat. I my na Ministerstvu práce a sociálních věcí se připravujeme, jak upravit systémy sociální pomoci, abychom byli schopní pomoci těm lidem operativněji, rychleji a lépe.

5:20 V řádu jednotek statisíců lidí se může dostat do existenčních problémů. Může to být 200 až 600 tisíc lidí, pro které dopad vysokých cen energií bude znamenat velké komplikace a stát jim bude muset ještě adresněji pomoci.

6:03 Značná část těch lidí je nějakým způsobem navázána na podporu státu, je příjemcem nějakého typu sociální podpory, jsou to třeba příjemci důchodů, ať už těch starobních nebo invalidních. Komunikujeme proto s dalšími resorty, abychom těm lidem adresně a cíleně pomohli.

7:30 Snažíme se intenzivně mít data nejen ze sociologických šetření z týmu Daniela Prokopa, ale i z databází Úřadu práce a ČSSZ, ČSÚ a nově komunikujeme s Českou bankovní asociací. Zajímají nás nárůsty spotřebitelských úvěrů, neschopnosti splácet nebo exekuce, abychom měli i tvrdá data. Jednáme na základě toho také s dodavateli energií, abychom podchytili ty lidi, aby ta pomoc přišla včas a nebyli vystaveni nějakému odpojování a podobně.

9:00 Budeme diskutovat o systému daňových slev a bonusů, budeme dostávat doporučení z Národní ekonomické rady, případně Národní rozpočtové rady. Jako vláda o tom povedeme debatu.

9:50 Nejohroženější skupinou jsou lidé, kteří žijí sami v domácnostech, samoživitelé, samoživitelky, vdovy, vdovci a osoby se zdravotním postižením, na ty může tato situace dopadat nejtvrději.

10:00 Plošnou podporu jako energetický úsporný tarif čekat nelze, budeme se snažit cílit podporu adresně.

11:00 Nemohu souhlasit, že nepomáháme adresně, kromě valorizace důchodů, jsme udělali kroky jako zvýšení existenčního a životního minima, týká se to asi 400 tisíc lidí, to je hodně adresná pomoc, ne plošná, to je testovaná pomoc, nejen na výši příjmů, ale i majetku.

13:25 Jak byste příjmy státu navyšoval vy? Na koho by měla mířit například válečná daň? - Všech pět stran vládní koalice jasně říká, že je třeba hledat dodatečné příjmy do rozpočtu, nemůžeme po začátku války jako vláda dodržet ten slib, že nebudeme zvyšovat tu daňovou zátěž. My si v příštích čtyřech týdnech budeme muset jako vládní koalice udělat jasno, jak to bude vypadat a jak to propisovat do zákonů, protože to bude potřeba z hlediska státního rozpočtu už v roce 2023. Já rozhodně budu chtít, aby tady byla solidarita s těmi skupinami, u kterých je ta solidarita možná.

14:59 Budu k tomu chtít dobrou analýzu, abych věděl, že to nebude znamenat nějaké propouštění lidí v jiné oblasti, tu analýzu ještě v tento okamžik nemáme. Jsou tady oblasti, nejen energetiky, ale třeba bankovnictví, digitálu, kde je jasně vidět, že ty zisky jsou vyšší než v předchozím období. Pojďme se na základě dobře zanalyzovaných dat bavit o tom, na které oblasti, za jakých parametrů a na jakou dobu může být uplatněno vyšší zdanění.

17:10 Debatu povedeme i v oblasti dividend ČEZu, předpokládám, že se o tom budeme bavit v následujících dvou až třech týdnech, kdy budeme řešit parametry rozpočtu pro rok 2023.

18:40 I z pohledu KDU- ČSL je manželství svazek muže a ženy, je to hodnotová záležitost. Na druhou stranu jsme neříkali, že je to urgentní téma pro tyto měsíce, je na to dostatek času. Máme tady důležitější témata, která trápí lidi a kterými se chceme zabývat.

19:40 Pro KDU-ČSL je to dlouhodobě vymezená otázka, chceme, aby to takto zůstalo, naši voliči to od nás mohou čekat před volbami i po volbách. Nikomu neberu jeho názor, ať o těchto věcech v demokratické společnosti rozhoduje hlasování.

24:28 Jakékoliv útoky proti LGBT komunitě jsou absolutně nepřijatelné, i různé komentáře od různých politiků nebo osobností je něco, co prostě zaznít nemá. Nebyl jsem ani příliš nadšen, když kolegové ze Sněmovny předložili návrh na manželství pro všechny, říkal jsem, že česká společnost řeší jiná témata. Kdybyste počkali třeba na příští rok, byla by ta situace adekvátnější. Prostor a publicitu tomu dáváte i vy novináři.