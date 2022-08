Žádost o 5000 korun na dítě: Kdy vás stát považuje za samoživitele

Znamená to tedy, že se v takovém případě při hodnocení finanční situace domácnosti přihlíží jen k příjmu osoby, která má u sebe dítě.

Projděte si krok po kroku, jak vyplnit online žádost o jednorázový příspěvek na dítě. Přestože se Ministerstvo práce snažilo vytvořit co nejjednodušší formulář, kde je potřeba znát jen jména, přímení a rodná čísla, stále je zde pár funkcí, které mohou žadatele překvapit.

Pro připomenutí: Příspěvek, o který lze od pondělí 15. srpna žádat, má dvě hlavní podmínky. Je zacílený na děti do osmnácti let a na domácnosti, které měly v loňském roce hrubé příjmy do jednoho milionů korun. U úplných rodin se počítá příjem obou rodičů.