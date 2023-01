Nerudová: Věty „Babiš je zlo“ jsem nelitovala ani minutu

Nově zvolený prezident Petr Pavel získal od lidí rekordní počet hlasů. Vyhrál ve většině krajů i v zahraničí. Zabodoval taky u lidí, kteří v prvním kole podpořili Pavla Fischera a Danuši Nerudovou. Jak silný je to závazek?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já ve volebním štábu Seznam Zpráv v sobotu 28. ledna v pražské kavárně Na Boršově byla ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity a prezidentská kandidátka, která v prvním kole voleb obsadila třetí místo, Danuše Nerudová.

Petr Pavel vystřídá po deseti letech v prezidentském úřadě Miloše Zemana. Generálovi ve výslužbě dalo svůj hlas téměř 3,36 milionu lidí. Tedy zhruba o 960 tisíc více než jeho protikandidátovi Andreji Babišovi (ANO).

Ve svém prvním projevu po zvolení Pavel řekl, že Češi musí své problémy řešit jako jedno společenství. „V této zemi nevidím vítězné a poražené voliče. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. Tyto hodnoty jsem připraven svojí službou nejen na Hrad, ale i do naší republiky vrátit,“ uvedl. S tím souhlasí i Danuše Nerudová, která Pavla podpořila v kampani před druhým kolem voleb.

Jaký je hlavní úkol pro nového prezidenta? Jak by měl naložit s podporou mladých voličů? A bude spolupráce Petra Pavla a Danuše Nerudové pokračovat?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Co říkáte tomu výsledku? - Mám nesmírnou radost. To je výsledek, který jsme si všichni přáli. Kvůli kterému jsme nad rámec napínali síly posledních čtrnáct dní. Za mě úkol splněn.

1:30 Odhadovala jsem 55 procent a jsem ráda, že je to víc. To, že skutečně naskočíme do kampaně a pomůžeme, ukázalo, že to má vliv. Že ty hlasy nespadly do kanálu. Ukazuje to, že se povedla aktivizace, to, že je velmi důležité přijít k volbám.

2:30 Jak silný je to závazek pro Petra Pavla? - Laťka je tak nízko, že cokoliv teď přijde, je lepší. Ale když se na to podíváme z pohledu celé společnosti a že nás zase čekají parlamentní hlasy, tak počet hlasů, které dostal Andrej Babiš, je vysoký. Je potřeba, aby prezident ukázal i voličům z druhé strany, co jim nabízí. Aby se podařila alespoň část těch příkopů zakopat. Doufám, že Petr Pavel se toho zhostí a podaří se mu aspoň část těch příkopu zasypat.

5:15 Neříkala jste si zpětně, že pronášet výrok „Andrej Babiš je zlo“ byla chyba? - Neříkala jsem si ani minutu, že by to byla chyba. Protože jsem si říkala, že to bylo to, co znamenalo, že se lidé skutečně postavili a pochopili, že to zlo musíme porazit. A přišli k volbám. Takže jsem nelitovala.

6:00 Ti, kdo volí Andreje Babiše, nejsou zlo. To jsou lidé, kteří nepochopili, že Andrej Babiš dělá všechno pro sebe. Byl premiérem pro sebe, nikoliv pro všechny. Vzpomeňme si, jak se choval během covidu. Prioritu měly jenom firmy, které byly v jeho holdingu. Jiné firmy často na pomoc dlouho čekaly, nebo se na ně úplně zapomnělo. (…) Jeho voliči určitě zlo nejsou. Jsou to lidé, kterým se nežije dobře a chtěli by, aby se jim žilo lépe. A Andrej Babiš jim nabízí jenom levná, populistická řešení. A je na nás, na ekonomech, na ostatních politických stranách i na prezidentovi, aby lidem vysvětlovali, že na složité problémy prostě jednoduché řešení neexistuje.

7:20 On rozjel takovou kampaň, že se vlastně sám stal její obětí. Nejenom tím, že prohrál, ale i tím, čemu on sám najednou musel čelit. Myslím si, že třetí porážka ve velmi krátké době povede k tomu, že se zamyslí nad stopou, kterou nechává v české politice. - Myslíte? - Chtěla bych tomu věřit. (…) Mohl by to být začátek konce éry Andreje Babiše.

8:50 Je optimistické, že se v mé kampani podařil vzbudit zájem mladých lidí o politiku. Ukázat jim, že má smysl se angažovat, že oni mají ve svých rukou obrovskou moc. Je to silný hlas ve společnosti. Tak, jak byli jazýčkem na vahách v minulých volbách, budou jazýčkem na vahách i v dalších. A jsem ráda, že přípravku v těchto volbách jsme zvládli.

14:30 Co očekáváte od Petra Pavla? - Očekávám, že v jeho skupině poradců budou i mladí lidé. A očekávám, že jim na Pražském hradě vytvoří prostor, převezme záštitu a umožní jim dvakrát do roka pořádat třeba mezinárodní konference. - Která jsou ta nejzásadnější témata? - Pro mě je to nedostupnost bydlení pro mladou generaci a rovná práva pro všechny.

18:20 Nechtěla jsem se spoléhat na to, že řeknu „Volte Petra Pavla“ a pak budu koukat na to, na co jsme koukali před pěti lety. Proto ta podpora byla taková.