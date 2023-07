Nevidím důvod, proč má mít jeden druh alkoholu výjimku, říká vládní poslanec

4:00 Piráti ale chtějí i další změny - třeba nižší zdanění elektronických cigaret nebo naopak zdanění tichého vína. Takže změny budou? - Co se týká spotřební daně z tichého vína, tak jako TOP 09 nevidíme důvod, proč by jeden druh alkoholu měl mít takovou výjimku. Ale nemyslím si, že zrovna teď přes prázdniny je tady prostor najít konsenzus. Je to velké téma. (…) Je potřeba, aby proběhla diskuze i s těmi, kterých se to dotýká. - Ta diskuze probíhá už několik měsíců. - Naším cílem není, aby to byla přítěž pro naše vinaře. Naopak, aby jim to pomohlo v konkurenci nekvalitní dovozových vín. A to nejde udělat ze dne na den.