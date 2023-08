Protiofenziva je neúspěch, ale není to chyba Ukrajinců, říká expert

Ukrajinská protiofenziva nejde tak rychle, jak čekal Západ i mnozí pozorovatelé. Podle vojenských expertů na ni západní země nedodaly dostatek potřebných zbraní. Jak si teď Ukrajina stojí?

Hostem Ptám se já byl bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Obě strany válečného konfliktu na Ukrajině dnes opět hlásily útoky ze vzduchu. Po celém ukrajinském území byl vyhlášen letecký poplach. Jen v Kyjevě se ozvalo během dopoledne několik výbuchů. Ruská protivzdušná obrana dnes zase sestřelila další dron nad Moskvou. Museli tak uzavřít letiště Vnukovo.

I když dronové útoky posouvají frontu o stovky kilometrů, v místech hlavních bojů se situace mění jen zvolna. Ukrajinské velení minulý týden oznámilo, že za poslední týden jeho síly dobyly bezmála 15 kilometrů čtverečních okupovaného území na jihu a východě Ukrajiny. Na severovýchodě země, v Charkovské oblasti, ale tento týden úřady nařídily kvůli zesílenému ruskému ostřelování povinnou evakuaci 37 obcí.

Obavy západních spojenců ze „zamrzání“ ukrajinské protiofenzivy tak narůstají. „Myslím si, že proti tomu, co jsme si přáli my, a proti tomu, co si přáli i Ukrajinci, je to neúspěch. Ale není to nutně ukrajinská chyba. Oni v zásadě nemohli dosáhnout o moc víc,“ myslí si analytik Jan Ludvík. Jedním z hlavních důvodů je nejen podle něj, ale i dalších vojenských expertů hlavně nedostatečně promyšlená podpora západních zemí.

Může ještě protiofenziva skončit úspěchem? Jak mění boje využití dronů? A jak daleko je konec války?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Jednoduchá i zároveň složitá otázka na úvod, jak si aktuálně stojí Ukrajina? - Složitá, protože samozřejmě nemáme úplně dokonalý přehled, co se děje. Ofenzivu můžeme charakterizovat tak, že se změnila. Ukrajinci začali s tím, že se pokusili skrze ruskou frontu probít a dosáhnout obrněného průlomu pomocí soustředěného útoku většího množství techniky na několika místech. A ukázalo se, že to je problém. Vlastně pro obě strany. Ani jedné straně se doposud takový typ operace ve větším měřítku nepodařil.

3:00 Tam, kde jsou ty obranné linie bráněné, vidíme, že se tradiční obrněná ofenziva nedaří úplně. Nedokážeme s jistotou říct, proč, jestli je to způsobené tím, že ani jedna z těch armád není schopná zvládat koordinaci na nejvyšších úrovních velení. Mluvili jsme o tom, že toho není schopna ta ruská, ale ona i ukrajinská armáda má do sebe do určité míry pořád zabudovanou postsovětskou historii. To druhé vysvětlení je, že došlo k technologickým změnám. Například všudypřítomné drony, které pozorují, co se děje, a na útočníka jsou velmi rychle schopny navést například dělostřeleckou palbu… to strašně nahrává obraně. Tak, že taková ta klasická ofenziva je téměř nemožná.

4:00 Ukrajinci velmi rychle přešli na postup, který se zakládá na opotřebovávání té druhé strany, hodně sází na rozptýlení sil. Pošlou pěchotu, pošlou ji v menších skupinách, ona pak není tak snadným cílem, lépe se v tom prostředí skryje. Tím pádem postupují pomalu. Mají ztráty a zároveň ztráty má i ruská strana. A otázkou je, která z nich se vyčerpá dřív.

5:30 To trochu zní, že ukrajinská protiofenziva je ale vlastně u konce, pokud přešla k opotřebovávací válce? - V tuto chvíli přešla do této pomalé fáze, je otázka, jestli je u konce. Ve chvíli, kdy se obrana opotřebí, tak potom se nabízí prostor k tomu, aby ofenziva znovu postoupila rychle. Ale to není úplně snadné takhle z dálky odhadnout. (…) Nemůžeme vyloučit, že se ruská, ale na druhou stranu i ukrajinská obrana může v nějaké chvíli zhroutit.

9:30 Lze v dohledné době racionálně čekat nějaký průlom ze strany Ukrajiny? - Je racionální to očekávat. Ale není racionální to považovat za tu pravděpodobnější ze dvou možností. - Takže byste řekl, že to je spíše nepravděpodobné? - Já bych řekl, že ta šance je třeba čtvrtinová, že ta ofenziva uspěje. Ale Ukrajinci se dokázali vyhnout tomu nejhoršímu, co se jim mohlo stát, tedy že by ty dlouho budované brigády prostě všechny shořely v ruských minových polích, v dělostřelecké palbě a potom by otevřely prostor pro úspěšnou ruskou protiofenzívu.

12:00 Šéf britské rozvědky MI6 v Praze před několika týdny protiofenzivu hodnotil jako velmi úspěšnou, jak to vidíte vy? - Britská zpravodajská služba konzistentně od začátku války v rámci informačních operací šíří optimistická sdělení. Já bych to takto optimisticky neviděl. Myslím si, že proti tomu, co jsme si přáli my, a proti tomu, co si přáli i Ukrajinci, je to neúspěch. Ale není to nutně ukrajinská chyba. Oni v zásadě nemohli dosáhnout o moc víc. - Z jakého důvodu? Vy na sociální síti X (dříve Twitter) často například píšete, že Západ nedodal dostatek zbraní. - Faktorů je víc, ale podpora Ukrajiny by mohla být větší, zejména pokud si opravdu přejeme, aby Ukrajina osvobodila všechna ta okupovaná území. Podpora Ukrajiny by mohla být strategičtější, promyšlenější. Aby Ukrajina měla všechny síly, které potřebuje, k dispozici v jeden moment. Bohužel ta naše podpora je někdy dost reaktivní, když vidíme, že někde něco hoří. Například když Rusko systematicky útočilo na ukrajinská města, tak jsme začali řešit problematiku protivzdušné obrany. Což bylo v tu chvíli důležité, ale bylo vidět, že to není výsledkem nějaké promyšlené strategie.

14:30 Naše motivace podporovat Ukrajinu je přece jenom menší, než kdyby na nás padaly bomby, proto nám to trvá. To je jeden problém. Ale druhý velký problém je ten, že ruská armáda se poučila. Ruské linie by nevydržely ukrajinský tlak, kdyby je ruské síly bránily nekompetentně.

Tlak na diplomatické řešení

19:00 Dnes americká CNN přišla se zprávou, že je americká veřejnost nervózní z toho, že Ukrajina nedosáhla velkých úspěchů a že by to mohlo ohrozit budoucí podporu ze strany USA vůči Ukrajině. Jak je to riziko velké? - Riziko je reálné, je to pro Ukrajinu skutečně nepříjemné. Ta očekávání od ofenzivy byla často nereálná. (…) Nemyslím si, že ta pomoc zmizí. Ale může narůstat tlak na Ukrajinu, aby šla do diplomatického kompromisu s Ruskem.

22:30 Jaké příležitosti si Ukrajina tou svojí protiofenzívou vytvořila pro to případné jednání? - Zatím ty podmínky pro jednání protiofenziva nijak zásadně dobré nevytvořila. Pokud skutečně není ruská armáda před zhroucením, tak Rusko nemá důvod se domnívat, že by ve válce ještě nevydrželo dlouho. Nevidíme z ruské strany ochotu jednat. Vladimir Putin si buď myslí, že je na tom jeho armáda dobře a může na bojišti ještě dosáhnout lepších úspěchů, nebo Vladimir Putin žije ve světě vlastních iluzí.

26:30 A co v poslední době často zmiňované, pro mnohé nadějné dronové útoky na ruské území? Je to marginálie, nebo něco významnějšího? - Já bych to rozdělil. Jednak jsou dronové útoky například na ruský zbrojní průmysl a ty ruskou armádu nezlomí, ale nepochybně jí škodí. Přispívají k tomu opotřebení na frontě. Druhé jsou snahou přenést válku do Ruska, dát Rusům na srozuměnou, že i na ruská města se dá zaútočit. Ty naopak, se zdá, jsou kontraproduktivní. Podle dostupných dat ve chvíli, kdy se útočí na civilní obyvatelstvo ve městech, tak to místo toho, aby se chtělo vzdát, chce víc bojovat.

27:00 Vy jste také na sociálních sítích popisoval to, jakým způsobem navyšuje Rusko svůj zbrojní rozpočet na příští rok. Lze z toho jasně číst, že Rusko se prostě nehodlá v té válce zkrátka vzdávat? - Rusko si nepochybně chce vytvořit zdroje pro pokračování toho konfliktu, připravuje se na to, že ta válka může být dlouhá.

31:00 Na jak dlouhý konflikt se ještě máme připravit? - Měli bychom se připravit na roky, byť ten konflikt může skončit za měsíce, tak rozhodně neuděláme chybu, když se připravíme na to, že to budou roky, a pak budeme případně příjemně překvapeni.