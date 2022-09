Sociolog: V Brně umírá nejvíc chodců, politici dopravní situaci ignorují

Brněnští voliči už příští týden rozhodnou, kdo jim bude další čtyři roky vládnout. Podle kritiků současná koalice nezvládla vyřešit složitou dopravní situaci ve městě ani dlouho očekávaný územní plán. Jak to ovlivní volby?

Pořad Ptám se já zavítal před komunálními volbami do brněnského Kabinetu Múz, kde byli hosty speciálního vysílání kandidáti na primátora Markéta Vaňková (ODS), Petr Hladík (KDU-ČSL) a René Černý (ANO). Předvolební klání v jihomoravské metropoli hodnotili i sociolog, spisovatel a publicista Stanislav Biler a bývalý primátor města a kandidát na senátora Petr Vokřál (ANO).

Končící koalice ODS, lidovců, Pirátů a sociálních demokratů s pomocí státu i evropských peněz znovu rozjela velké dopravní stavby. Zahájila také stavbu nových protipovodňových opatření. Sama ale shodila ze stolu nový územní plán a tím i šanci na dostupnější bydlení. Milovníci sportu a kultury také dál marně vyhlížejí multifunkční arénu pro třináct tisíc lidí a koncertní sál filharmonie. Na Brno podobně jako na další města zároveň doléhá energetická krize, v problémech je kvůli drahým energiím například dopravní podnik.

Podle sociologa Stanislava Bilera je ale pro Brno nejpalčivějším problémem kritická dopravní situace, kterou představitelé města neřeší dlouhodobě. „O tragické dopravní situaci se nemluví. Ale Brno má dlouhodobě podle dat a statistik nejvíce mrtvých a těžce zraněných chodců v rámci všech krajských měst v České republice. A ta situace se nelepší. A není to náhoda, je to důsledek nečinnosti městské policie,“ tvrdí Biler.

To uznává i bývalý primátor Petr Vokřál (ANO): „Dokud budou jezdit z Tišnova do Brna všichni autem, tak se to prostě nezmění. Pro mě je klíčové řešení v metropolitním kontextu a samozřejmě s tím související infrastruktura, která prostě Brnu chybí.“

Řidiči zatím dál váznou ve změti uzavírek a omezení. ODS přitom na zlepšování průjezdnosti městem stavěla kampaň do předchozích voleb. V jejích klipech před čtyřmi lety se kvůli kolonám rozčiloval i falešný Babiš. Kritiku si vysloužila také po volbách zřízená funkce koordinátorky oprav.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) takové hodnocení odmítá. „Neumím objektivně posoudit, jestli je teď Brno víc rozkopané než před čtyřmi lety. Koordinaci jsme ale výrazně posílili. Funguje lépe než v předešlém období. Nicméně i sebelepší koordinace v konečném důsledku nemusí vést k optimálnímu výsledku.“

Které problémy jihomoravské metropole se současné koalici za čtyři roky povedlo vyřešit? Chybí brněnským politikům vize, jak si myslí jejich kritici? A kdo bude v Brně vládnout po komunálních volbách?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

01:00 Chybí vám nějaké téma v komunální kampani tady v Brně? - Biler: Podle mě to vyplynulo i z těch debat. Ty se točily spíš kolem provozních věcí. Nějaké zásadní téma, na kterém by se to štěpilo, tady není určitě. Nemluví se třeba o tragické dopravní situaci, která není otázkou něčích pocitů, ale Brno dlouhodobě podle dat a statistik má nejvíce mrtvých a těžce zraněných chodců v rámci všech krajských měst v České republice a ta situace se nelepší. A není to náhoda, je to důsledek nečinnosti městské policie, kdy počet řešených přestupků odtahu aut, měření rychlosti a podobně kontinuálně klesá. Zatímco těch aut a dopravy přibývá. A všichni politici se k tomu dlouhodobě nevyjadřují a přehlíží to. Totéž se týká staveb, které zabírají chodníky a nikdy se nepodaří udělat důstojná obchůzka. Kdekoliv jinde ve světě to obvykle není možné.

2:30 A co chybí vám v kampani, když to sledujete očima někoho, kdo byl primátorem Brna? - Vokřál: Strany, které kandidují, se strašně upnuly k té aktuální situaci. Věřím tomu, že do poloviny příštího volebního období to snad už konečně překonáme. Chybí mi jednoznačně třeba akcent, kam se má rozvíjet kultura, kam se má rozvíjet sport, kam by bylo potřeba zacílit z hlediska třeba výstavby dostupného bydlení. Tady se o tom bydlení trochu mluvilo, ale právě ta situace, která vznikla s tím územním plánem (zastupitelé ho vrátili k přepracování - pozn. redakce), způsobuje, že bydlení nebude dostupné v nejbližší době a každý rok zpoždění je prostě problém.

4:20 Podle vás kampani chybí vize, s jakou vizí by tedy měly strany do voleb jít? - Biler: Pro mě to třeba znamená nějakou odpověď na otázku, kde bude Brno za 10 let. Na což podle mě není odpověď, že bude mít nějakou novou budovu, to je vlastně jedno kterou. Ta vize je dobrá k tomu, že se celé to město díky tomu promění. Příkladem je i energetická nezávislost. Tu některá města začala budovat třeba před pěti šesti sedmi osmi lety a dneska jsou mnohem dál. A když přichází energetická krize, tak se to najednou hodí. Nebo podporují dlouhodobě třeba stavbu infrastruktury pro cyklisty, pak přijde jako před pár lety obrovský boom elektrických koloběžek a jejda, oni jsou na to připraveni, protože kdysi měli nějakou vizi, kam to město posunout. Zatímco na Brno to vždycky spadne, protože nikdo nepřemýšlí v žádném horizontu.

5:40 Vokřál: Svoji vizi jsem se snažil prosazovat už v minulém volebním období. My se tady bavíme o tom, proč je tady tolik dopravních nehod, proč je tady tak vysoké dopravní zatížení. Dokud budou jezdit z Tišnova do Brna všichni autem, tak se to prostě nezmění. Pro mě je ta klíčová vize právě řešení v metropolitním kontextu a samozřejmě s tím související infrastruktura, která prostě Brnu chybí. Ať už je to velký městský okruh, nebo i to moderní nádraží propojené třeba se severojižní kolejovou dopravou, která by tu dopravu odlehčila.

8:00 Biler: Potenciál Brna vyrostl v posledních letech hodně díky tomu, že v Brně byly poměrně dostupné a levné nájmy. Díky tomu podle mě nastal obrovský boom například kaváren a lidé i studenti si tady mohli docela dobře žít. Tohle skončilo a vlastně nikdo moc neřeší ani nájmy všech těch nebytových prostor pro podniky a kavárny, na které se teď hrne krize.

9:00 Biler: V kampani před volbami to nezaznívá, ale prostě to bude problém, který může zdecimovat to, čím se Brno chlubí v médiích nebo potom sdílí třeba turistické informační centrum. V Guardianu se píše o Brně, jak je tady skvělá kavárenská kultura. A tady to přitom může klidně zkrachovat. Ale to je věc, které politici můžou zabránit.

9:30 Vokřál: Brno zůstane studentským městem, ten potenciál je obrovský. Univerzity mají své jméno a zejména to zázemí, infrastrukturu. Takže já se nedomnívám, že by nám hrozil úplný krach gastro a kavárenské kultury. Naopak covid ukázal, že město umí na to zareagovat. Jde spíš o to, jakým způsobem motivovat studenty, aby v Brně zůstávali, aby měli kde bydlet.

12:30 Za co byste politiky pochválili?- Vokřál: Já bych pochválil opravdu, když jsme mluvili o té dopravě, za rozvoj modrých zón. My jsme za to byli velmi kritizováni, když to nastupovalo, a myslím si, že to výrazným způsobem pomohlo stabilizaci dopravy. Padla tady také otázka některých projektů v energetice, některé z nich jako fotovoltaika dávají smysl.

13:30 Biler: Přemýšlím usilovně. Věci, za které by se dalo pochválit? Tak třeba taková běžná údržba, že třeba se občas někde zamete chodník.

15:00 Biler: V Brně přibývá každý rok nějakých osm až 10 tisíc nově registrovaných aut a paralelně z těch dat, která jsou oficiální a zveřejnila je Městská policie Brno, vyplývá, že počet řešených přestupků typu auta parkujícího na chodníku dramaticky klesá. Třeba v řádu o tři čtvrtiny během uplynulých šesti let od roku 2015. To stejné se týká odtahů od přechodů a podobně. Tady jsou tedy objektivní důvody, které spějí k tomu, že chodci se v Brně necítí bezpečně. Je spousta měst v Evropě, kde to politikům není jedno a zavádějí opatření, aby pod koly aut ve městech nikdo neumíral, a daří se to. Takže je to prostě možné. Stačí chtít.

16:15 Vokřál: Chybí parkování typu „park and ride“, nevznikly parkovací domy na kraji města.

19:30 Rozhodne podle vás o výsledku voleb v Brně celostátní politická nálada, anebo komunální témata? Vokřál: Na každé komunální kampani se podepíše celostátní politika vždycky. Myslím si, že i před čtyřmi roky se výrazně podepsala nejenom na tom výsledku, ale i na tom pokračování. Myslím si ale, že voliči vnímají velmi dobře, co se tady změnilo, jestli se něco pohnulo, nebo ne. Takže je to kombinace faktorů. I když ona je jedna věc vyhrát volby a druhá se stát primátorem. Nebude to úplně jednoduché ve vyjednávání. To jsem zažil já a já už jsem si zažil hodně. Bude také rozhodovat, jestli některé z malých subjektů překročí pětiprocentní hranici, nebo ne, což může zásadním způsobem ovlivnit ten vývoj.

20:15 Biler: Já také alibisticky řeknu, že to bude taková různá kombinace. Na jednu stranu je třeba také říct, že ta koalice za sebou nemá žádný skandál obřího rozměru. Druhá věc je, že tím, že tady chybí ať už ta vize, nebo nějaké štěpící téma - což kdysi v minulosti tady bývalo, jako právě přesun nádraží, kdy ti voliči se aktivizovali a rozhodovali na základě toho „jsem pro, nebo proti“. To tady letos není - tím strany otevírají prostor tomu, aby se část voličů rozhodla podle celostátních témat.