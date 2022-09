Fialův poradce: Levné energie? Strop už níž být nemůže. Na to by stát neměl

Vláda oznámila zastropování cen energií pro domácnosti, malé firmy i živnostníky i formu pomoci pro největší společnosti. Opozice vládu kritizuje, že je pomoc pomalá a malá. Má pravdu?

Hostem Ptám se já je místopředseda ODS a poradce premiéra Zdeněk Zajíček.

Vláda Petra Fialy vstoupila do energetické krize a bojovat s ní plánuje zastropováním cen energií. Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci byl stanoven na 6000 Kč za megawatthodinu (MWh), u plynu by strop měl být 3000 korun za MWh. Novela energetického zákona, která by zastropování umožňovala, by přitom podle poradců premiéra mohla být přijata do konce září - pak bude teprve možné vydávat nařízení, která budou opatření určovat.

Podle Zajíčka, který je v čele expertního týmu, který má řešení vysokých cen energií na starosti, budou muset výrobci energií také povinně nabídnout část své produkce státu. Ten ji bude dál distribuovat veřejným institucím a samosprávám prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Podle opozice ale vláda nedělá dost a také experti vyčítají kabinetu zmatek a chaos. Jaké další kroky v energetice vláda chystá? Jaké dlouhodobé řešení připravuje? A připouští si kabinet i kritiku?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

01:00 Náš koordinační tým se schází a pracuje, jsme rád, že jsou tam odborníci i zástupci soukromých firem, výrobců energií. protože to, co potřebujeme, jsou právě informace z trhu s energiemi. A to jsou aktuální informace, které stát v tuto chvíli nemá.

1:50 Pro nás bylo důležité získat informace, kde jsou problémy z hlediska cenotvorby, abychom mohli zacílit ten strop, který jsme připravili. Tak aby tento strop skutečně lidem pomáhal a zároveň je chránil před tím nárůstem cen. To, že se energie zdražily, se čekalo, ale s tím neočekávaným nárůstem na burzách nikdo nepočítal.

2:50 Už máte hotovo? Na čem teď pracujete? - Právě teď se v poslanecké sněmovně projednává novela energetického zákona, která umožní to zastropování. Ta novela se bude provádět nařízením vlády, těch nařízení bude víc, ale to nejdůležitější je zastropování cen. Jak už lidé pochopili, ta koncová cena se liší. Například podle toho, jestli jenom doma svítíte, nebo elektřinou ohříváte teplou vodu, nebo dokonce topíte. Pokaždé máte jiný tarif. A samozřejmě musíte platit i to, aby se ta elektřina k vám dostala domů. Takže zastropujeme i tyto distribuční poplatky.

3:00 Jak jste vypočetli tu hranici 200 euro na silovou elekřinu? - Počítalo se to z více variant, které v tuto chvíli musíme kalkulovat k výrobním nákladům výroby elektřiny, které byly realistické. Nakonec převážil názor expertům, že ta cena je 200 euro za megawatthodinu.

6:00 V tomto krátkém pořadu nejsme schopni vysvětlit, jak se ta cena dá stanovit. Je pravda, což je výhodou České republiky, že tady máme více zdrojů energie. Jsme schopni levně vyrobit energii z jádra, z hnědého uhlí, ale tam jsou poplatky, pak černé uhlí a další ekologické zdroje. A každý výrobce má jiné ceny na vstupu. Třeba černé uhlí se částečně dováží, to částečně ovlivňuje cenu pro koncového zákazníka.

7:15 Tato vláda musí být rozpočtově odpovědná. Na nižší hranici cen bychom neměli. Je to částka, která rozhledňuje ten energetický mix, který máme k dispozici. Je potřeba říct, že ta výroba, co tady je, je prodávána dopředu. Někde až 3 roky dopředu a prodává se postupně zhruba po třetinách. A z toho se vycházelo při té kalkulaci. Vláda teď bude muset část té zastropované ceny kompenzovat výrobcům.

8:50 Kolik to bude stát? 130 miliard korun je podle expertů velmi hrubý odhad. - Nikdo neví, jaké budou ceny na burze v Lipsku. V tuto chvíli jsme neměli nic jiného než současnou cenu, 500 euro na megawatthodinu a z toho jsme vypočítávali ty dopady.