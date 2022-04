Expert: Domácnosti s uprchlíky se vyčerpávají, v červenci může přijít problém

Když ukrajinské uprchlíky dobře začleníme do společnosti, vyděláme na tom, říkají už pár týdnů sociologové a sepsali postup, co s válečnými běženci dělat. Důležité podle nich je, aby se Ukrajinci naučili rychle česky a v tuzemsku využili své vzdělání a kvalifikaci.

Jak ale zajistit, aby ve společnosti zůstal sociální smír? Neporoste kvůli pomoci uprchlíkům nespokojenost chudších obyvatel Česka?

Hostem Ptám se já byl sociolog Daniel Prokop.

„První měsíc vláda zvládla dobře. Možná ale trochu začíná zaostávat v řízení procesů, které vedou k dlouhodobější integraci,“ hodnotí Daniel Prokop současnou činnost vlády. Kabinet minulý týden ve středu přijal strategii toho, jak ukrajinské uprchlíky začlenit do společnosti, podle Prokopa je ale materiál příliš resortní. „Třeba v oblasti vzdělávání to mělo být detailnější,“ řekl v Ptám se já.

Podle Prokopa je klíčové, aby se vláda soustředila na řešení otázky důstojného ubytování pro uprchlíky. Spolu s letními prázdninami by totiž mohla ze současného systému vypadnout řada ubytování, která slouží k rekreačnímu bydlení.

„V červenci, v srpnu vznikne sekundární vlna, bude potřeba zhruba 50 tisíc bytů. Stát je ale musí zajistit tak, aby nevzbudil nevoli Čechů,“ varuje Prokop.

Jak má stát pomoci uprchlíkům zajistit kvalifikovanou práci? Jak nejlépe umístit děti do českých škol? A jaké nálady v souvislosti s uprchlickou vlnou a vysokou inflací a zdražováním Daniel Prokop očekává?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - První měsíc vláda zvládla dobře. Možná trochu začíná zaostávat v řízení procesů, které vedou k dlouhodobější integraci.

1:30 - S většinou vládní strategie souhlasím, je ale příliš resortní. Třeba v oblasti vzdělávání to mělo být detailnější.

2:00 - Část uprchlíků bydlí v prostorách, které brzy začnou docházet. Mluvím o hotelech a solidárních domácnostech. V červenci, v srpnu vznikne sekundární vlna, bude potřeba zhruba 50 tisíc bytů. Stát je ale musí zajistit tak, aby nevzbudil nevoli Čechů.

5:00 - V systému ubytování chybí dlouhodobost. Němci nebo Britové dávají analogický příspěvek na rok. Pokud to má směřovat k dlouhodobějšímu ubytování, nemůže to být hrazení na 3 měsíce. Ta částka, co vláda přidává, je ok v nejchudších regionech, ale na centrum nestačí. Pomoc by měla být dlouhodobější, štědřejší, ale neměla by cílit na byty, které jsou využívané na dlouhodobé pronájmy. Ať se to stáhne z nevyužívaných nemovitostí a Airbnb.

6:30 - Jak zajistit uprchlíkům dostatečně kvalifikovaná pracovní místa? V otázce práce se operuje s číslem 350 tisíc volných pracovních míst, což je z úřadu práce. To je trochu fiktivní číslo, asi jich není tolik a mají jinou strukturu, než je hlášeno. Když to omezíte na místa, která mohou zastávat ženy, které potřebují částečný úvazek, k tomu připočtete jazykovou bariéru a kvalifikacemi, tak ta nabídka pracovních míst není obrovská.

Je nutné překonat hlavně jazykovou bariéru. Dosud nevznikl centrální online program výuky češtiny, kam by se lidé přihlásili a zaměstnavatel by je musel přihlásit povinně, aby se učili v pracovní době, a stát by mu proplácel ušlé hodiny. Pokud začnou pracovat v další low skilled práci s dalšími migranty a uprchlíky, nebudou mít vůli se učit česky.

8:30 - Další věc je uznávání kvalifikací. U nás je to na všech úrovních problematické, máme pomalý systém nostrifikace vysokoškolských diplomů. I regulované profese jako zámečník nebo pedikúra nejdou vykonávat bez kvalifikace.

9:00 - A co s tím? Uvolnit uznávání kvalifikací. Zjednodušit uznávání kvalifikací a zvýšit kapacitu míst, které nostrifikují, otevřít to na všech frontách. Jinak riskujeme, že ti lidé budou pracovat na dohody v pracích, které jsou podřadné jejich kvalifikaci. Budou vydělávat málo a odvádět málo peněz státu, napojí se v řadě případů na mafii a vytvoří se tlak na mzdy v těch nízko kvalifikovaných profesích.

12:30 - Jak zabránit tomu, aby nevznikala školní ghetta? Má vláda řídit to, kde se uprchlíci usazují?

Stát to určitě musí řídit. Základní vzdělávání je velmi decentralizované, nikdo to neřídí, prostě se někam přihlásíte, když vám řeknou, že mají plno, zkusí to dál obec a pak kraj. Když se to někde nakupí, začnou odcházet děti z bílé majority, na to jsou výzkumy, že velký počet cizinců bude z pohledu rodičů brzdit vzdělávání a odvedou dítě jinam. Většina obcí s rozšířenou působností bude v pohodě, ale problém bude v Praze. Kromě Prahy 4 jsme v Praze minus 3 tisíce míst. Je nutné pomoci Praze. Jinak ty uprchlické rodiny přesouvat tam, kde ta kapacita školní nebo pracovní je. To se ale netýká všech, ale třeba 10 tisíc uprchlíků.

14:30 - Stát by měl přistoupit i k realokacím. Mohly by se týkat jen pár desítek tisíc lidí. Už bych to dělal teď, když se lidé přesouvají z provizorního ubytování. … Je nutné udělat datovou podporu, která má kapacitu ve všech oblastech, a využít v alokaci lidí, kteří se budou přesouvat jinam. Netýká se to těch, kteří už si našli práci a mají už dítě zapsané ve škole.

16:00 - Podle nás by nemělo být ve třídě víc než 20 procent cizinců, aby nedošlo ke stahování dětí českých rodičů. Stropování je podle nás důležité, jinak vznikne systém jako u romských dětí, kdy jim třeba vstřícná škola začne pomáhat, ale tím pádem budou stahovat děti z české majority, udělá se tam místo pro ukrajinské děti a škola bude segregovaná.

18:30 - Musíme je umístit podle jejich kvalifikace a regulovat pseudoagentury na hraně legality. Aby nebyl tlak na ty nízkokvalifikované profese. To samé bydlení. Každé bydlení musí sledovat i zájmy Čechů. Když uděláme systém garantovaného nájemného, obecní byty, to pomůže například i českým samoživitelkám.

20:00 - Vláda by hlavně měla přestat říkat, že se všichni máme trochu omezit. Měli bychom konečně otevřít příspěvek na bydlení, měli bychom pomoci nízkopříjmovým rodinám. Andrej Babiš vydal sadu 12 opatření, 8 z nich je hodně absurdních, ale udělat balíček opatření za 25 miliard, který zahrne to, co říkám, by bylo podle mě na místě.

21:30 - Z těch 54 miliard se spousta peněz zpátky vrátí, uprchlíci budou nakupovat, zvednou se výběry DPH, budou pracovat, zase se dostanou peníze zpátky do systému na odvodech. S těmi energiemi, jak ceny rostou, tak se bojím, že se nálady ve společnosti budou zhoršovat, ano.

23:55 - Nejlepší politická strategie je pohltit kritiku oponentů do vlastního programu. Měli by reagovat tím, že udělají opatření, která reagují na reálnou podstatu té kritiky.