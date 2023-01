Babiš u Skály? Vyděsilo mě, kam až můžeme zajít, říká Vondrák

Prezidentské volby skončily pro expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše historickou porážkou. Pro jeho hnutí je to zároveň třetí volební neúspěch v řadě. Zhodnotit ho má za týden předsednictvo. Kudy se bude ANO ubírat dál? A s kým?

Hostem Ptám se já byl hejtman Moravskoslezského kraje a místopředseda hnutí ANO Ivo Vondrák.

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odešel z prezidentských voleb s výraznou ztrátou. Volilo ho necelých 2 a půl milionu lidí, tedy zhruba o 960 tisíc míň než jeho protikandidáta Petra Pavla. Sám Babiš prohru uznal, výsledek přesto označil jako famózní. Jako neúspěch svého předsedy nebo celého hnutí ANO nehodnotí volby ani jeho čelní představitelé jako Alena Schillerová nebo Karel Havlíček.

Podle dalšího z místopředsedů hnutí, hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka, se ale potvrdilo to, na co upozorňoval před volbami. Sám přitom veřejně vyjádřil podporu Petru Pavlovi.

O dalším směřování hnutí ANO a jednání Iva Vondráka má předsednictvo hnutí jednat 8. února.

Jsou kritici uvnitř hnutí ANO v menšině? Pootočí jejich hlasy kormidlem hnutí? Nebo část členů stranu opustí?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Pane místopředsedo, jak dlouho si tak myslíte, že ještě budete členem hnutí ANO? – To je samozřejmě dobrá otázka, na kterou nelze jednoduše odpovědět, protože všechno závisí na tom, jak se bude situace v ANO vyvíjet. Já jsem se nikdy netajil tím, že bych hovořil o většině, která za námi stojí. Ta menšina je možná ještě menší, než jsem předpokládal původně. Ale považoval jsem za důležité prostě říct, jak se věci mají. Takže očekávám, že se to bude diskutovat. A jsou tady samozřejmě dva limity. Jeden limit bude ostrý výpad proti mé osobě a druhá možnost je samozřejmě něco, co bych nazval skutečnou diskuzí na téma, jak by se hnutí mělo vyvíjet do budoucna.

2:00 Místopředsedkyně hnutí ANO, jedna z nejvýraznějších postav vašeho hnutí, Alena Schillerová označuje vaše veřejné vyjádření podpory Petru Pavlovi za zradu a podraz. Což nevypadá na úplně dobrý start nějaké skutečně seriózní diskuze, jak to vnímáte? – Vnímám to jako typický projev paní Aleny Schillerové, protože to slyším v Poslanecké sněmovně pokaždé. Myslím si, že člověk by měl trošku zvažovat to, co říká. Když se na to podíváte z pohledu výsledku voleb, tak se ukázalo, že pravda byla taková, jak jsem ji deklaroval já. Ta prohra byla poměrně značná, radikální. A já si nemyslím, že bych tím, že jsem řekl, že se považuju za občana, a budu tedy hlasovat pro Petra Pavla, někoho vyzýval. Já jsem nikoho nevyzýval a byl jsem v tom velmi opatrný. Zdůrazňoval jsem, že je to moje osobní stanovisko. Na stole je spíš otázka vyhodnotit volby a říci, abychom se vyhnuli takovým vyhroceným kampaním. Já to nevnímám jako zradu. Já to vnímám tak, že jsem sdělil pravdu.

3:30 A jak vnímáte to, že od soboty se nás ale vaši straničtí kolegové ve velké většině snaží přesvědčit o opaku? – Kdybychom zelenou nenazývali zelenou a červenou nenazývali červenou, tak máme na silnicích těžký chaos. A já mám dost nepříjemný pocit, že právě vyhýbání se tomu, že řekneme, jak se věci měly, povede k chaosu. Samozřejmě budou skalní voliči, kteří s tím budou ztotožněni, protože mají pocit, že jsme vyhráli. Ale nalijme si čistého vína. 2 miliony 400 tisíc hlasů, ať to zní famózně, či nikoliv, jsou druhý nejhorší výsledek v historii. Dokonce i pan profesor Drahoš získal více a neměl za sebou takovou sílu politické strany, jako je hnutí ANO.

5:00 Měla by se především rozvinout debata o tom, kudy chceme jít. (…) Hnutí ANO je dnes takové, že jednou řekne něco takového, jindy řekne něco opačného. Prostě tam chybí ukotvení, které bude do budoucna nesmírně žádoucí.

6:00 Má zůstat Andrej Babiš předsedou hnutí ANO a je vůbec myslitelné, aby jím nebyl? – To musí být rozhodnutí Andrej Babiše. Protože skupina jeho podporovatelů je nesmírně široká. Má charizma a získává lidi i na jednotlivých setkáních s nimi. Pokud Andrej Babiš zůstane předsedou hnutí, hnutí má velkou šanci uspět v příštích parlamentních volbách. Pokud nebude Andrej Babiš předseda hnutí, tak si myslím, že výsledek bude výrazně horší. Ale můj odhad je, že hnutí ANO pak má velkou šanci získat koaliční potenciál. Protože, a řekněme si to na rovinu, Andrej Babiš byl vždy ten, který v podstatě odrazoval případné koaliční partnery. Po té zkušenosti, kterou měla ČSSD i komunisté, kdy se snaha být v koalici pro ně ukázala jako prohra, teď už vůbec nikdo nebude chtít jít do koalice s Andrejem Babišem.

8:30 Může být vůbec hnutí ANO bez Andreje Babiše? Je to tedy představitelné? – Pro mě to je představitelné. Ale je to skutečně o tom, zda jsou tam ještě lidé, kteří vnímají, že bychom se mohli stát standardní stranou. My jsme nikdy nebyli úplně standardní stranou. Jsme strana, která se spíše postavila jako „catch all party“, to znamená , že se snažila vytipovat témata a řešit je. Hnutí ANO bude muset přežít i bez Andreje Babiše, jinak zanikne. A to by byla škoda, protože je tam spousta lidí, která vnímá politiku velmi střízlivě. A je schopna být i úspěšná na úrovni komunální, případně krajské. Tam se ukazuje, že je to zázemí, které by mohlo potom do budoucna vytvořit i předpoklad pro úspěch ve volbách, které by byly parlamentní.

10:00 Přiznám se, že když jsem viděl fotografie s Josefem Skálou (bývalým místopředsedou KSČM a komunistickým kandidátem na prezidenta KSČM – pozn. redakce), tak mě trošku vyděsilo, kam až můžeme ve snaze získat hlasy s politikou zajít.

12:00 Skutečně nevím, jaké jsou představy Andreje Babiše o jeho dalším setrváním v politice. Ale za sebe můžu říct, že od okamžiku, kdy jsem řekl to, co jsem řekl při setkání s vámi před tím prvním kolem (že volí Petra Pavla – pozn. redakce), tak mám obrovské množství podporovatelů, které výrazně převyšuje ty, kteří mě kritizují za to, co jsem udělal.

12:30 To, co mě trošku naplňuje optimismem, je, že voliči, kteří nás opustili, teď mají šanci se vrátit. Teď mě za to nebude mít ráda pětikoalice. Dělá se spousta chyb a spousta lidí se cítí ekonomicky ohrožena. My jim nepomůžeme tím, že jim jednoduše dáme nějaké peníze. My jim musíme pomoct tím, že se změní celý systém fungování ekonomiky, a to je mimochodem i to, co se snažíme řešit v našem kraji.

16:00 Není úplně iluzorní myslet si, že byste měl šanci tím kormidlem pootočit tam, kam říkáte? Není už teď zřejmé, že vaše další politická budoucnost nemůže být hnutí ANO? – Myslím si, že je tady jakási šance, a proto chci a apeluji na to, abychom si k tomu znovu sedli. Já si nemyslím, že Andrej Babiš je člověk, který by nebyl schopen změnit svůj názor. (…) Možná teď vypadám jako úplně naivní. Ale já jsem byl v životě v různých pozicích a víte, co se vždy vyplatilo? To pozitivní, motivovat lidi k tomu, aby změnili to, co nefungovalo. Andrej Babiš říká, že nezná pravicovějšího politika, než je Alena Schillerová. A ta poslední rok nedělá nic jiného, že se z ní stává úplně typický levicový politik, takže já už teda skutečně nevím, zdali Alena Schillerová a Karel Havlíček jsou středopravicoví. Ale já prostě nevidím reálnou politiku, která by byla středopravicová. To je něco, co tady bude chybět. A to je velká šance pro ANO.

20:00 Povede to k odštěpení části členů ANO od hnutí? – Já vždy říkám, že odštěpení je až ta poslední fáze. Dělejme všechno pro to, abychom spíš využili té jednoty k tomu, abychom si „zadefinovali“ programové cíle. A pojďme se tudy vydat.

21:00 Ještě pořád jsem členem a mám kolem sebe lidi, kteří mi říkají: „Neodcházejte, pane hejtmane, my vás tady budeme potřebovat.“ Takže já ještě nejsem úplně přesvědčen o tom, že by to měl být konec mého členství v hnutí. Je velmi pravděpodobné, že to bude konec funkce místopředsedy.