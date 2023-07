Fridrichová dostala výtku na porušení pracovní kázně, říká nový šéf ČT

V České televizi se po dlouhých dvanácti letech bude střídat ředitel. Petra Dvořáka nahradí Jan Souček, který dosud vedl brněnské studio ČT. A plánuje změny ve vedení zpravodajství i celé televize, jak řekl v podcastu Ptám se já.

„Zdeněk Šámal opouští pozici ředitele zpravodajství České televize,“ říká nastupující ředitel ČT Jan Souček. Jméno Šámalova nástupce však nyní říct nechtěl. „Předpokládám, že svoláme nějakou malou tiskovou konferenci, kde ten tým představím,“ dodal.

Jak se připravujete na převzetí České televize od 1. října?

Od okamžiku, kdy jsem byl zvolený a naordinoval jsem si sedm dní volno, jsem veškerý čas věnoval personáliím. Jak schůzkami se současným vedením, tak s několika novými jmény, která bych rád do ČT přivedl. Setkal jsem se také s některými lidmi uvnitř ČT kvůli tématům, která pro mě byla důležitá, a udělal si v nich jasno. Mimo jiné to bylo téma, které zaznívalo i při té volbě, a to situace v týmu Reportérů ČT.

Jaké je to období těch zhruba tří měsíců od zvolení do nástupu? Navíc vstupujete do prostředí, které je tradičně velmi senzibilní a nervózní, pokud jde o řadu změn.

Když po 12 letech dochází k nějaké změně, tak je ta nervozita pochopitelná. Tři měsíce prodlevy tomu moc nepomáhají, aby se začaly šířit různé fámy, a ta televize je tím pověstná. Těch zaručených informací, které kolují po chodbách, se tam vyrojila spousta. Takže ty tři měsíce jsou poměrně dlouhá doba, ale získal jsem čas postavit si tým.

Řekl jste, že personální změny oznámíte na přelomu srpna a září, jak velkou část manažerů z nejvyššího vedení ale budete měnit?

Týká se to zhruba třetiny nejvyššího vedení. Taky jsem mluvil o tom, že to chci trochu zredukovat, takže některé divize chci sloučit. A to tak, aby nejužší tým, se kterým chci řešit strategie, vedl věcné diskuze.

Nejvlivnější část ČT je nepochybně zpravodajství a publicistika, už je jasné, jestli bude končit šéf zpravodajství Zdeněk Šámal?

Zdeněk Šámal už to avizoval ve zpravodajství, před pár dny jsme se potkali a můžu potvrdit, že na tomto kroku jsme se shodli, takže ano, Zdeněk Šámal opouští pozici ředitele zpravodajství České televize.

A řeknete jméno jeho nástupce?

Neřeknu, řeknu ta jména najednou v termínu, o kterém jste se zmiňovala. Předpokládám, že svoláme nějakou malou tiskovou konferenci, kde ten tým představím.

Bude to člověk interní, nebo externí?

Nechci říct ani toto, ale ta skupina lidí, které jsem zvažoval, je zvenčí i zevnitř. Když vám na to odpovím, tak to povede k ještě větším spekulacím, kdo to vlastně je.

A co Petr Mrzena, výkonný ředitel ČT24?

Petr Mrzena je jedno z dalších jmen, o kterých uvažuji. Je to člověk, který nejen ve zpravodajství osvědčil své kvality. Takže uvažuji o jeho dalším angažmá v té manažerské struktuře.

Takže by mohl povýšit?

To říkáte vy.

Kritizoval jste současnou podobu zpravodajství ČT. Co s tím plánujete dělat?

Moje výhrady ke zpravodajství ČT se týkají spíše věcí image, jak to zpravodajství navenek vypadá. Rozhodně nekritizuji úroveň nezávislosti nebo objektivity zpravodajství ČT. Myslím, že ČT24 nemá v českém kontextu vážnější konkurenci. A jsem připravený pracovat se svými kolegy na tom, aby to tak nadále zůstalo.

Pokud bych chtěl něco změnit, tak je to rozšíření počtu publicistických formátů, které by byly zaměřené na dosledování kauz, které se objeví v denním zpravodajství. (…) Také bych rád doplnil portfolio diskuzních pořadů propojených s fact checkingem, třeba pomocí umělé inteligence. Začínám debatovat s univerzitami, které by se mohly věnovat online fact checkingu. Dnes je to velmi trendy obor.

Do portfolia publicistiky bych také velmi rád přidal diskuzní pořad, který by byl zaměřený na témata, kterými žije komunální a regionální politika. (…) Nebylo by to určitě na denní bázi, představuji si spíše týdenní formát.

Takže „krajské Otázky Václava Moravce“.

Ano, krajské otázky.

Vy jste řekl, že jste stihl některé schůzky, i s kolegy od Reportérů, už jste s nimi probral nějaké změny?

Ještě ne, Reportéři startují v září. Tím pádem se rozběhne sezona, pokud budeme nějaké úpravy dělat, budeme je hledat od začátku příštího roku. Já jsem avizoval, že si chci udělat jasno zejména v tom, co se dělo předcházející období, tedy do ledna, února letošního roku. Vedl jsem rozhovory se členy toho týmu.

Takže kauza Marka Wollnera?

Kauza Marka Wollnera.

Co jste zjistil?

Že ta situace vůbec nebyla jednoznačná. Byl to proces, který procházel několika vlnami a trval řadu let. A já jsem překvapený, jak se ta komunikace odvíjí v posledních dnech poté, co policie oznámila, že trestný čin se nestal, a tu záležitost odložila. Z těch mých rozhovorů vyplývá, že atmosféra v tom týmu měla daleko k tomu, aby byla označena za standardní nebo optimální. Tím pádem jsem velmi zvědavý na to, co si přečtu v protokolech těch komisí, které se zabývaly tou situací. Dostanu se k nim v říjnu.

Zveřejníte ty protokoly?

Budu se o tom bavit s právníky a s personalisty, můj manažerský postoj by byl jiný, než jaký zvolil Petr Dvořák. Jsem zastáncem toho, že je dobré pojmenovávat bolavá místa veřejně. Musíme být připraveni kousnout do kyselého jablka, protože je to očistný proces.

Takže tu kauzu nepovažujete za dořešenou?

V tuto chvíli už nejde o Marka Wollnera, už není zaměstnancem ČT.

A je velká šance, že bude?

Jak vám mám na tu otázku odpovědět, když nevím, co je v těch protokolech? V tuto chvíli neřeším Marka Wollnera, ale co se dělo v prostředí zpravodajství ČT, jak zajistit bezpečné a korektní prostředí. Řeším to, aby se taková situace opakovat nemohla.

Budete to také řešit v případě pořadu 168 hodin Nory Fridrichové?

To je stejný případ. Chci se s tím seznámit a pobavit se o tom, jestli je přijaté řešení adekvátní. Nora Fridrichová dostala upozornění na porušení pracovní kázně, takže nějaký závěr už z toho vyvozený byl. Musím se seznámit se závěry komise.

Jak jste spokojen s tím, jak jsou zastoupeny ženy ve vedení zpravodajství a publicistiky?

Souhlasím, že v managementu zpravodajství či celé ČT, by mohlo být větší zastoupení žen. Můžu říct už teď, že počet žen se v širším vedení ČT, v týmu generálního ředitele, oproti tomu současnému zvýší.

A co ve zpravodajství?

To ještě nemůžu říct úplně. Tam je pozic, o kterých uvažuji, víc. Ale byl bych rád, kdyby se tam podařilo dostat víc žen. Protože to je mimo jiné jeden z nástrojů, jak se vyhnout tomu, o čem jsme se bavili před chvílí. Tedy že tam vznikne do jisté míry maskulinní atmosféra a ta určuje i témata, o kterých se uvnitř týmu mluví.