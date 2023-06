Šťastný podcast: Televize jak Brno! Co všechno nám sebere nový ředitel ČT

Jaký bude Jan Souček jako generální ředitel ČT a co máme dělat s fotbalovými výtržníky, na to se zaměřil Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Česko zase jednou zažilo překvapení. Minulý týden porazil ve volbě o post nového šéfa České televize Jan Souček dosavadního ředitele Petra Dvořáka a Česko se ptá, jak pod jeho vedením bude ČT vypadat. My ve Šťastném podcastu se ptát nemusíme, protože my to víme už dlouho.

„V díle Šťastného pondělí, kde jsme probírali volbu ředitele ČT, jsme k Janu Součkovi řekli, že televize se dá dělat buď dobře, nebo špatně, nebo v Brně,“ připomíná Jindřich Šídlo.

„A to by stálo za to vysvětlit,“ reaguje Konstantin Sulimenko, „mysleli jsme tím samozřejmě buď dobře, nebo špatně, nebo úplně nejlíp na světě.“ Kdokoliv si myslel něco jiného, tak to samozřejmě pochopil úplně špatně.

„Pak jsem ještě o něm říkal, že ten mladý naivní muž z Brna podporuje zvýšení poplatků. A po tomhle mi Jan Souček psal,“ doplňuje Šídlo. Pokud chcete vědět, jak konverzace mezi Šťastným pondělím a novým šéfem ČT vypadala, dozvíte se to v přehrávači v úvodu článku. Stejně jako třeba to, kdo by mohly být další právnické (a nejen právnické) hvězdy, o kterých by měl Petr Pavel uvažovat jako o dalších ústavních soudcích.

V druhé části, ve které Tereza Povolná vybírá k diskuzi to nejlepší ze sociálních sítí, jsme se nemohli nevyjádřit k probíhající twitterové válce mezi Čechy, kteří nálet anglických a italských fotbalových fanoušků na Prahu kvůli zápasu West Hamu proti Fiorentině odsuzují, a těmi z nás, kdo ho obhajují.

„Jako člověk, který fotbal nesleduje, mám dva požadavky. Za prvé, aby se ty ligy jmenovaly nějak normálně,“ říká Tereza Povolná s poukazem na dlouhý název Evropské konferenční ligy, „a za druhé, ať si hrajou v Praze dle libosti (a já nemám nic proti fotbalovým fanouškům, mám mezi nimi spoustu přátel), ale ten bordel po nich se mi prostě nelíbí.“

Velmi živou diskuzi na téma fotbal v Praze si můžete poslechnout v druhé polovině Šťastného podcastu. Stejně jako další zajímavosti a souvislosti ze sociálních sítí ohledně důležitých témat minulého týdne.