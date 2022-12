Nerudová s podpisy obešla zákon, tvrdí vyřazený kandidát Janeček

Matematik a miliardář Karel Janeček se nechce smířit s tím, že Nejvyšší správní soud potvrdil jeho vyřazení z prezidentských voleb, a hodlá se obrátit na Ústavní soud, po kterém chce žádat dokonce odklad přímé volby.

V prezidentském souboji zůstává i po zásahu Nejvyššího správního soudu devět kandidátů. Některá jména se ale proměnila. Do boje může zasáhnout původně vyřazený Karel Diviš, naopak o registraci přišla Denisa Rohanová. Kvůli tomu, že svou kandidaturu opřela o zákonodárce z minulého volebního období.

Denisa Rohanová se s tímhle rozhodnutím ale nechce smířit a plánuje se obrátit na Ústavní soud. Stejně jako Karel Janeček, který zůstává i po vynesení verdiktu mimo hru. Podle něj zvítězil formalismus a lpění na údajně nelogických pravidlech. Chce proto přesvědčit Ústavní soud, aby uznal, že jsou pravidla protiústavní, nebo dokonce odložil termín prezidentských voleb.

K tomu ještě podotkl, že kvalitu příslušného zákona kritizuje i samotný Nejvyšší správní soud. Vyzval proto Parlament ke změně pravidel pro sběr podpisů. Podle soudce Ivo Pospíšila Ministerstvo vnitra zřejmě nedokáže ověřit údaje na peticích a garantovat, že je tohle ověření správné.

1:00 – Ještě jsem se na Ústavní soud neobrátil, plánujeme to na úterý 20. 12., což bude hezky načasované. V konečném důsledku chybělo 19 podpisů. Kdyby je dohledal, moje kandidatura byla uznána. Chyba odhadu v tomhle čísle je 60. Pravděpodobnost toho, že je to čistá náhoda, je nějakých 40 %. S takovou pravděpodobností bych měl postoupit. Takže je to mimo.

2:00 – Nejsem si jistý, jak pan soudce myslel srovnání s Ministerstvem vnitra. Faktem je, že chyb Ministerstva vnitra bylo hodně. Zaprvé Nejvyšší správní soud odvedl kvalitní práci, ale ta věc je tak komplikovaná, že lidské chyby se stávají. Vím o dalších podpisech, které i podle stávajících pravidel, která jsou nelogická, měly být uznány. Z malého vzorku jsme některé našli a najdeme další. Není to o tom, že by práce Nejvyššího správního soudu byla nekvalitní.

3:00 – Je šílené, jak jsou nastavena pravidla. Je to nefunkční systém. Ano, byly tam archy, které byly celé špatně, které byly podvodné. To ale měli i další kandidáti. Měli to i ti, kteří měli méně než tříprocentní chybovost. (…) Ten systém tlačí účastníky, aby obcházeli zákon. Pokud ho neobchází, doplatí na to. Třeba tak, že si člověk zkontroluje platnost dokladů z nějakého registru a to není věc, která je běžně dosažitelná. Kandidátka Nerudová tohle použila, je to nad jakoukoliv pochybnost. Řekla, že odhodili víc než 20 tisíc podpisů, asi 84 tisíc odevzdali, z toho bylo uznáno asi 82 tisíc, kde je těch zbylých 18 tisíc? To museli zahodit, protože našli tyhle podvodné archy. Já jich měl větší procento než ostatní. Možná mi to někteří lidé chtěli ukázat, protože jsem nepohodlný systému. To jsou různé skupiny, které řídí naši zemi. To jsou i politici.

6:00 – Jsou lidé, kteří jsou v Parlamentu, a lidé, kteří lobbují. To je v pořádku, máme demokracii. Ale pan ministr vnitra Vít Rakušan se už před nástupem do funkce vyjádřil ve smyslu, že musí Janečkovi zatnout tipec a musí ho znevýhodnit kvůli existenci Nadačního fondu proti korupci.

7:00 – Nemůžu vědět, jakou má kdo motivaci, ale přijde mi pravděpodobnější, že mě chtěl někdo poškodit, a tak se to děje. Sběrači to mohou hlídat, ale realita sběru podpisů je tak složitá, že to nejde uhlídat. Člověk nemůže vše kontrolovat. Lidé nechtějí dávat občanky a nejde nad každým stát a hlídat, co kdo napsal. Není čeho litovat, sběr je náročný.

9:00 – Je možné, že mě někdo chtěl poškodit, a proto mám větší procento vadných podpisů, ale je to spekulace. Pokud by nás to ex ante napadlo, tak bychom možná také zákon obešli a zkontrolovali si to z nějaké databáze. Já samozřejmě nevím, jak to bylo u paní Nerudové legální, nebo ne a jakou databázi použili. Ale je jistota, že tam kontrola musela proběhnout.

10:00 – Moje aktivita není jen o Karlu Janečkovi, ale o systému. Jsem člověk, který založil Nadační fond proti korupci a šel jsem do velkého rizika. Od dítěte mi vadila nespravedlnost, korupce. A chci bojovat proti nespravedlnostem. Ta pravidla jsou špatná, nelogická, demotivující. Můžeme se poučit z Rakouska, kde chtějí pět nebo šest tisíc podpisů, které jsou ověřené. Dnes máme všude Czech Pointy. U sběrných stánků může být i notář. Bude to jasně prokazatelné a bude to bez jakýchkoliv pochybností. Žijeme v moderní době, tak proč mít jen papírové podpisy a nemohou být elektronické, třeba přes bankovní identitu.

13:00 – Průzkumy veřejného mínění nelze přeceňovat. Kdybych se vrátil do hry, můžu vyhrát. Šanci bych měl. Není pochybnost, že mi ty chybějící podpisy najdeme, je to přímý důkaz.

14:00 – Ústavnímu soudu podpisy předložíme a budeme i argumentovat, proč jsou pravidla neústavní. Má se ověřit vůle petenta jeho podpisem, ne že se má udělat sběr dat, a že když bude chyba v bydlišti, tak nebude podpis uznán. Je to omyl. Ten, kdo teď napíše špatně adresu, jeho podpis se vyřazuje. Ta pravidla nejsou v souladu s duchem ústavy. My máme ale nalezené podpisy, které jsou v souladu s těmito pravidly.

15:00 – Budeme žádat o přednostní projednání. Je šance, že se Ústavní soud vyjádří brzo, začátkem ledna, a té volby bych se mohl zúčastnit. Soud může dát podnět, aby se volby odložily. To by bylo spravedlivější. Já totiž přišel o obrovskou část kampaně.

16:00 – Jsem zvyklý mít tah na branku. Za čím jdu, tomu dám všechno. Mohu ukázat příklady. Mám za sebou několik celosvětových úspěchů. Kampaň musí být primárně kontaktní. Pokud Ústavní soud rozhodne včas a budu vrácen do hry, budu se s lidmi intenzivně scházet. Mám lidi, kteří chtějí věnovat energii na moji podporu, to ostatní nemají. Těch lidí je dost.

18:30 – Formulaci podání k Ústavnímu soudu budou dělat právníci. Asi nebudeme žádat o odklad, to soud udělat nemůže, ale chceme, aby Ústavní soud deklaroval, že to bylo špatně, a aby nastala nějaká změna.

19:00 – Ideálně to má být změna, která mě vrátí do hry, ale hlavně aby se pravidla mohla změnit. To má Ústavní soud v pravomocích požadovat.

19:30 – Být prezident není moje přání, ale myslím, že by to mohlo extrémně pomoci naší zemi. Přeju si to, ale kvůli naší zemi, ne sobě.