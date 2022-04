Putinova agrese spustí na podzim hladomor, předpovídá ekonomka

Ekonomika válkou ničené Ukrajiny se může podle odhadů propadnout až o polovinu HDP. Ani zbytek světa ale nezůstane ušetřen následků ruské invaze. Dá se předpokládat, že se vysoká inflace a energetická chudoba i přísnější měnová politika negativně odrazí na ochotě domácností i firem investovat. Někteří analytici se dokonce nezdráhají hovořit o reálném riziku stagflace. To je kombinace vysoké inflace, stagnující ekonomiky a vysoké nezaměstnanosti.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:00 Kdyby se nedostatek projevil – a to je docela možné, že Ukrajina i kdyby vypěstovala pšenici, tak ji nedostane k moři, protože k němu ztrácí přístup, a nedostane ji na lodích do Afriky a na Blízký východ –, tak řada zemí může čelit hladomoru. Globální vazby, jak jsou nastavené, se zde projevují naplno.

3:20 – Kvůli Putinově agresi proti Ukrajině zchudne celý svět. Nebo alespoň nezbohatne tak, jak by mohl. A některé země na tom budou velice špatně. Zejména ty rozvojové, hlavně v Africe a jižní Asii.

3:55 – Evropa by měla projevovat mnohem méně liknavosti, naše bebíčka nejsou to důležité – důležité je posunout ten konflikt rychle dopředu a pokud možno k tomu, aby se Rusko muselo stáhnout z Ukrajiny. Evropa by se měla velice rychle sjednotit a mnohem tvrději postupovat.