Nový ministr k výtkám Zemana: Řekl jsem, že král je nahý. Stát nepostupoval, jak měl

Školství má nového ministra. Je jím právník Vladimír Balaš, který v čele úřadu střídá Petra Gazdíka. Balaše při nástupu ostře kritizoval prezident Miloš Zeman a vyčetl mu malou znalost problematiky regionálního školství. Ostatně sám Balaš přiznává, že o základních a středních školách toho příliš neví. Co budou jeho priority?

Hostem Ptám se já byl ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Ministerstvo školství má za sebou třeskutou výměnu. Kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr skončil ke konci měsíce v jeho čele někdejší místopředseda STAN Petr Gazdík. Ve vedení resortu ho nakonec od července vystřídá spolustraník – ústavní právník Vladimír Balaš.

Ale ani jeho jmenování do funkce se neobešlo bez kontroverzí. Ačkoliv ho prezident Zeman ve středu večer jmenoval do funkce, „aby byla vláda v době předsednictví EU kompletní“, zopakoval, že má ke kandidátovi vládní koalice na ministerský post rovnou několik výhrad.

Zemanovi vadí Balašův posudek v kauze pádu Investiční a poštovní banky (IPB) a přijetí někdejšího politika Jana Rumla ke studiu na plzeňské právnické fakultě, kterou Balaš v 90. letech vedl. A prezident mimo jiné znovu zkritizoval inkluzi na školách. Chyba podle něj je i to, že Balaš „je poněkud mimo specializaci ministra školství“.

Co nový ministr na kritiku prezidenta říká? A co pro něj bude nejsložitější?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

2:21 – Mám rezervy, co se týče regionálního školství. To je rozsáhlá problematika, je to třeba 70 procent agendy ministerstva. Nejsem ani největší expert na rozpočet, ale na to mám skvělou náměstkyni, kterou přivedl už pan ministr Plaga. To teď během prázdnin bude absolutní priorita.

3:50 – Nevíme zatím přesně, kolik ukrajinských dětí bude. Může se to pohybovat od 120 do 150 tisíc. Nevíme přesně, jestli se přihlásily všechny.

4:11 – Největší priorita je zajištění možnosti studia na středních školách. Nechápu proč, když za posledních dvacet let rostly kolem Prahy satelity a za posledních osm let je demografická křivka taková jaká je, tak s tím nikdo nic neudělal.

5:50 – Je právo prezidenta mít názor, nedotklo se mě to, nevnímal jsem to nějak úkorně. To, za co mě kritizoval, jsem dostatečně vysvětlil, nevím, jestli má pan prezident správné informace, to nebudu soudit. Nakonec sám uznal, že to nebylo nic, co by nakonec překáželo mému jmenování.

7:14 – Co se týče IPB, prezident zaměňuje příčinu a následky. To nebyl Balaš, kdo způsobil ztrátu, ale mnou kritizovaný postup. Já sem řekl, že král je nahý. Ale stát nepostupoval tak, jak měl. Můj názor potvrdil Mezinárodní investiční tribunál.

8:24 - Mnohokrát jste proti prezidentu Zemanovi vystupoval, například i v kauze Novičok. Není tedy jeho kritika osobní? Pamatoval si to. Ale zase, je to jeho názor. Pokud jde o IPB, tehdy byl premiér a mám pocit, že i sám se cítil být oklamán svými spojenci ve vládě. (…) Takže ano, pan prezident mi tyhle věci připomněl, ale dodal, že to není překážkou a projevil jistou velkorysost v tomhle ohledu.

10:12 – Inkluze je určitě potřebná, otázka je, jakým způsobem má být prováděna. Připouštím, že v některých případech asistenti zasahují do výuky a ruší. Myslím si, že je třeba nastavit ty parametry, aby to bylo ve prospěch dětí. Je třeba to opřít o data. A priori nejsem proti inkluzi, nejsem si jistý, že způsob, jakým je prováděna, je ten nejlepší.

11:30 – Studenti u nás jsou zvyklí hodně memorovat. Něco se naučí a pak jim to vypadne, protože to neaplikují v praxi. Postavit ten systém na získávání co největšího počtu vědomostí vůbec nedává smysl. Je třeba naučit studenty kritickému myšlení, získávat si informace, aplikovat je, interpretovat.

17:30 – Nejsem příliš velkým zastáncem víceletých gymnázií. Dětem, které zůstanou na základní škole, to bere motivaci, těm, které odejdou, zase chybí sociální dovednosti. Bylo by dobře udělat průzkum, jak fungují. Budu to chtít přezkoumat.