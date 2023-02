„Událost postrádá logického vysvětlení.“ Jak armáda stíhala záhadný objekt

Protože z radaru nebylo jasné, o jaký letoun se jedná, vystartoval proti němu armádní vrtulník Mil Mi-24. „Měl za úkol ho identifikovat, a pokud by překročil hranice československého vzdušného prostoru, tak ho měl přinutit k přistání a případně, pokud by neuposlechl, tak ho zlikvidovat,“ říká v podcastu Skutečné české záhady novinář Jaroslav Mareš.

Jenže nastal problém. Přestože je návodčí podle radaru směřoval do prostoru, kde se měl neznámý objekt nacházet, posádka jej nedokázala identifikovat. Když se jim nakonec podařilo k objektu přiblížit, spatřili něco, co nepřipomínalo žádný tehdy známý letoun. Po letech pod příslibem anonymity pilot a navigátor, který byl i palubním střelcem, popsali ten neznámý objekt.

Podle jejich slov se jednalo o stříbrný či stříbřitý objekt válcovitého typu bez křídel. Připomínalo jim to obal na doutník. Že nepůjde o žádný dosud známý letoun, napovídal i způsob jeho letu a náhlé změny pohybu. Podle pozdějších propočtů se pohyboval rychlostí od 60 do 3000 km/h.

Přestože objekt spatřili ve stejnou dobu i svědci na zemi, oficiálně se o tomto incidentu nevědělo. Proč posádka i pozemní personál mlčel? „Oni nesměli nic sestřelit, pokud to neidentifikovali. A vrtulník létal i v okamžiku, kdy už používali nouzovou zásobu paliva, tudíž z toho by bylo další hlášení,“ připomíná tehdejší pravidla Jaroslav Mareš. Takže se všichni dohodli, že nikomu nic hlásit nebudou.

Ale Rakousko je neutrální stát a v podstatě nepovoluje vojenské přelety. A pokud by šlo o testování tajné západní technologie, tak by jí hrozilo sestřelení. „Spadlo by to do země Varšavské smlouvy a ti by měli kompletní rozbor nové technologie,“ upozorňuje novinář Josef Klíma.