Peltova exmilenka o Valachové: Peřiny mi poslala po řidiči do kanceláře

Simona Kratochvílová v podcastu Služebná mocných otevřeně mluví o Miroslavu Peltovi i o systému, který na ministerstvu školství nastolila Kateřina Valachová.

Seznam Zprávy tento týden přinesly investigativní sérii Služebná mocných. Svědectví klíčové postavy dotační aféry, exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, poukázalo na manipulace při udělování dotací a na dosud neznámé okolnosti aféry, která otřásla sportovním prostředím.

Simona Kratochvílová promluvila o roli vlivných politiků včetně tehdejšího ministra zemědělství Mariana Jurečky nebo ústavního soudce Pavla Rychetského. Seznam Zprávy s ní natočily několik hodin rozhovorů.

Co od Simony Kratochvílové také zaznělo? Přinášíme i pasáže, které v investigativní sérii zatím nezazněly. Poslechněte si je v přehrávači v úvodu článku.

O systému

Kratochvílová: Respektovala jsem vlastně všechno, co bylo na ministerstvu školství za mnoho předchozích let nastaveno za systém a pravděpodobně to v mém případě bylo vyhodnoceno jako trestný čin.

Kroupa: Pravděpodobně? Soudní rozsudek existuje a říká, že jste se měla dopouštět ovlivňování dotací a zároveň, že vás měl ovlivňovat pan Pelta, který k vám měl blízký vztah.

Kratochvílová: Má to širší kontext. Mně byl pan Pelta i s panem Janstou, ale na to se neptáte… Pana Peltu jsem dostala určeného v květnu nebo v červnu 2015 jako člověka, se kterým budu řešit všechny sportovní otázky.

O Peltovi

Spousta lidí považuje pana Peltu za nějaké monstrum. Aniž bych se ho chtěla zastávat, tak byl jediný, kdo mi pomohl, když mě 9. ledna 2017 paní Valachová jako svou kamarádku, která jí několik let sloužila, vyhodila z bytu kvůli drbům od pana poslance Chvojky.

Kdyby nebylo pana Pelty, tak jsem samozřejmě na ulici. Paní Valachová mně jenom nechala poslat peřiny po svém řidiči do kanceláře a vůbec ji nezajímalo, kam se nastěhuji nebo co se mnou bude. Ale druhý den už jsem samozřejmě měla spoustu úkolů.

O vazbě

To se vůbec nedá popsat, pro mě to byl strašný, traumatizující zážitek. Jediné, co mě v té Ruzyni drželo nad vodou, bylo, že za mnou chodila kamarádka-advokátka a pravidelně i manžel s dcerou. Nosili mi knihy a denní tisk.

O Kateřině Valachové

Kratochvílová: Paní Valachová na začátku roku 2016 oslovila všechny hejtmany, aby jí poslali seznamy svých prioritních investičních akcí s informací, že to bude zohledněno při hodnocení a výběru těch investičních akcí. Ke krajům pracovala takto otevřeně.

Kroupa: A je to špatně, nebo ne?

Kratochvílová: No hlavně to nemůže zařídit.

Můj diář a všechny akce, které na mě delegovala paní Valachová, které ona sama projednávala, tak to soudu přišlo slabé. Nikdo se tím diářem nebo dalšími argumenty, které tu mám, nezabýval, protože já jsem je neřekla. To je moje chyba.

Ona (Valachová – pozn. red.) přišla, slibovala a potom to přehodila na mě. Já jsem to vyslechla, přehodila dál. U těch schůzek se mnou byli podřízení zaměstnanci z investičního oddělení nebo tajemník. Ti potom odešli s úkolem a reportovali nějaký výsledek. Takhle fungovala hierarchie padajícího úkolu.

Veškerá pozornost byla upnutá jenom na mě a na pana Peltu, všichni ostatní jsou z toho vyjmuti. Všichni ti lidé, kteří se mnou nebo prostřednictvím paní Valachové na její pokyn jednali, tak vlastně dělali to stejné, co pan Pelta. Bavili se se mnou o dotacích a pan Pelta za to byl kriminalizován –ostatní ne.