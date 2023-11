Šťastný podcast: 70 úspěchů Petra Fialy. Za kolik z nich vděčí Babišovi?

„Bod 56. Zvládli jsme poslední velkou vlnu covidu, a to bez zákazů a bez lockdownu,“ cituje Fialův projev producent Šťastného pondělí Ondřej Lasák, „tak to je myslím super úspěch, ne? Vláda Petra Fialy v podstatě zrušila covid.“

„Myslím, že tohle byla jedna z nejšťastnějších vlád na světě, co se covidu týče. Protože když nastoupila, tak přišla i mutace omikron. Takže ano, moc děkujeme: Zvládli jste to a nezavřeli jste jedinou hospodu a jedinou školu. Protože jste vůbec nic ani dělat nemuseli,“ glosuje Jindřich Šídlo.

„Všeobecně oblíbená kategorie síťového obsahu Andreje Babiše, kterou má prý moc rád i on sám, jsou odpovědi na otázky lidí. Nebo spíš stážistů, kteří to sázejí do nějakých excelových tabulek. Takže se ho tam ptají na úplné blbosti, třeba na to, jak vysoké má IQ. A Andrej Babiš odpověděl, že má 128,“ líčí Tereza Povolná.