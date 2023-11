Šťastný podcast: Chci, aby NHL zaplatila Ukrajině odškodné, říká Hašek

„Kdykoliv někde vystoupí ruský občan, dělá tím reklamu na Rusko a jeho činy. Je úplně jedno, jestli je to sportovec, umělec nebo někdo jiný. Když už sem Rusy pouštíme – a to si myslím, že taky není správně –, tak je aspoň nenechme veřejně vystupovat. Každá reklama zvyšuje prodej produktu. A v tomhle případě je tím produktem válka, kterou veřejné vystupování Rusů bude eskalovat, a budou tak umírat nejen Ukrajinci, ale i sami Rusové,“ uvažuje Hašek.

Proč to tedy například v NHL nefunguje, a běžně tam hrají ruské hvězdy v čele s Alexandrem Ovečkinem, který se svým blízkým vztahem k Putinovi ani netají? „Pro ně je ta válka ještě dál než pro nás. Já je za to ale vždycky budu kritizovat a chci, aby Ukrajině zaplatili odškodné,“ říká olympijský šampion.

„Měl bych zájem kandidovat do Senátu,“ připouští Hašek, „ale vůbec nevím, jak to dopadne, jestli vůbec budu na kandidátce. Přiznávám, že jsem před šesti lety měl nějaké nabídky, to jsem všem říkal, co blázníte, ale člověk se nějak vyvíjí. Určitě bych chtěl ovlivňovat věci, na kterých mi záleží.“