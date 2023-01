Šťastný podcast: Do hospody i do kostela. Kam chodí kandidáti pro hlasy

Kde rychle sehnat co nejvíc hlasů do druhého kola a co všechno umí nová aplikace KSČM? To vám prozradí Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Poslední týden před druhým kolem jedou volební kampaně na plné obrátky. A týmy obou kandidátů řeší naplno tu nejdůležitější otázku – kde vzít pro druhé kolo ty hlasy, které nás dostanou přes 50 %. Zatímco Andrej Babiš zamířil do kostela, aby tam našel nějaké katolické voliče, a začal všude používat slovo mír, aby měl šanci i u voličů SPD, Petr Pavel se vydal jinou cestou – zkouší oslovit mladé.

„Pavel zve mladší voliče na pivo, tenhle způsob lákání mladších voličů se od mých mladých let nezměnil. Zajímavé je, že jsem viděl nějaká čísla, že mladší lidé do 29 let chtějí volit ze 70 % Pavla. Tak jen doufám, že nezapomenou, že musí hlasovat i ve druhém kole, nebo že jim to aspoň někdo připomene,“ říká nejhlavnější analytik Šťastného pondělí Jindřich Šídlo.

„Mě v jeho kampani překvapilo, že člověk, který velmi dlouho říkal, že nebude dělat kašpara, teď točí pivo v pletené čepici. Připomíná mi to reklamy na Staropramen z 90. let, kdy se rozdávaly pivní zátky na hlavu,“ reaguje producent Ondřej Lasák.

„Znamená to, že Petr Pavel jen dělá celou dobu kampaň na Staropramen?“ ptá se Konstantin Sulimenko, „pokud by to tak bylo, tak jen připomínám, že by to nebyl první kandidát Staropramenu v prezidentských volbách. V roce 2018 kandidovat jistý Míra Frajbiš a jeho kampaň vypadala úplně stejně jako pivní reklamy.“

„A co pil Petr Pavel na cestě do Ostravy? Staropramen. Takže je to jasné,“ uzavírá Šídlo.

Ve druhé části našeho satirického podcastu jsme se nemohli nevěnovat zbrusu nové mobilní aplikaci KSČM. Celou recenzi samozřejmě uslyšíte v přehrávači nahoře, zde nabízíme jen pár základních postřehů.

„Mě samozřejmě v aplikaci nejvíc zaujala sekce politická satira. To jsem si říkala: aha, tady nám někdo fušuje do řemesla. Ale aplikace nabízí také kalendárium, chudák Saskie. Třeba v neděli 22. ledna si připomínáme narození Antonia Gramsciho, italského politika a marxistického filosofa. Takže díky KSČM aplikaci budete vždycky vědět, který vlivný komunista zrovna slaví narozeniny,“ popisuje Tereza Povolná, analytička pochybných politických aplikací.

A kromě toho všeho dnes ve Šťastném podcastu oznámíme slogan Jindřicha Šídla pro jeho prezidentskou kampaň v roce 2028, zavzpomínáme, kterého ministra se nám málem povedlo odvolat, a připomeneme Andreji Babišovi jeho vlastní slova, že on vytvořil tornádo, Afghánistán i covid.

Pusťte si poslední předvolební Šťastný podcast v přehrávači nahoře. A příští pondělí – to už budeme znát jméno nového prezidenta – se na vás opět těšíme s dalším dílem.