Šťastný podcast: Seznamte se, toto jsou noví hrdinové nacionalistické scény

Zeptali jsme se samozřejmě také našeho nového kolegy Tomáše Břínka alias TMBK na jeho nejlepší osobní zážitky s politiky. „Když Tomio Okamura kdysi prohlásil, že by radši skočil z okna, než by byl vychovávaný stejnopohlavním párem, tak jsem v jedné montáži udělal na zemi před Sněmovnou obrys s nápisem Tomio Okamura. A on to sdílel s tím, že to vytvořili jeho odpůrci a rozjel na tom velkou kampaň,“ vzpomíná Tomáš Břínek.