Šťastný podcast: Zneužívání Havla a děsivá pravda o Královci

Zatímco bývalý šéf politického odboru Hradu Pavel Fischer to má jednoduché, jiní kandidáti museli začít být kreativnější.

„Petr Pavel to vymyslel tak, že dal na sociální sítě fotku s popiskem Vzpomínáme přímo na vaší domovské scéně, pane prezidente. Bylo mi ctí vystoupit v Činoherním klubu zrovna v den vašich narozenin. Jinými slovy Petr Pavel jednou byl na stejném místě jako Václav Havel, a možná proto by byl skvělým prezidentem,“ glosuje producent Ondřej Lasák v aktuálním díle Šťastného podcastu.

„On to ale myslí generál tak, že v Činoherním klubu bylo založeno Občanské fórum. A díky tomu nemusel Petr Pavel nasednout do tanku a jet rozhánět demonstrace, ale mohl udělat novou, docela úspěšnou kariéru,“ dodává.

Jak se s odkazem na Václava Havla poprala Danuše Nerudová a jakou radu spojenou s Havlem má Jindřich Šídlo pro Josefa Středulu, to už se dozvíte v podcastu. A nezapomeňte se podívat na náš souhrn hlavních marketingových strategií nejvážnějších uchazečů o Hrad ve Šťastném pondělí.

V segmentu o bizáru ze sociálních sítí jsme také řešili původ kauzy anexe Královce. A neskromně se přiznáváme: všechno jsme to vymysleli my.

„S tímhle nápadem jsem přišel už na začátku března,“ přiznává scenárista Konstantin Sulimenko, „a napsal jsem jako glosu plán pro českou diplomacii, jak se můžeme přihlásit o Kaliningrad. Jenže pak jsem vymyslel, že bychom ho – protože bychom k němu stejně neměli přístup – vyměnili s Poláky za důl Turow. Ale ukazuje se, že čistá voda v Libereckém kraji Čechy nezajímá, chtějí radši to moře.“

„A přitom Tomáš Zdechovský si myslí, že to vymyslel Tomáš Zdechovský,“ dodává Tereza Povolná, expertka na sociální sítě. „Ale máme takovou nabídku: my necháme Tomášovi Zdechovskému autorství vtipu o Královci a on přestane dávat na facebook fotky se samopaly.“