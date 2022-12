Předpověď: V roce 2023 definitivně skončí internet tak, jak ho známe

V poslední epizodě podcastu Stopáž pro rok 2022 jsem se pokusil předpovědět, co nás v oblasti technologií čeká v příštím roce. Tohle je sedm trendů, které - alespoň podle mě - budou nejvíce hýbat online i offline světem.

Tématem číslo jedna bude příští rok generativní umělá inteligence.

Letos začal ostrý závod v tom, kdo jako první objeví a prakticky zorganizuje způsob, jak AI začne vydělávat velké peníze. Startupy i firmy budou zkoušet překračovat hranice etiky a interpretovat autorské právo po svém. Agilnější tvůrci AI modelů budou majitelům obsahu umožňovat, aby zakázali jeho využívání pro učení robotů. Budou probíhat první velké soudy o autorská práva porušená neuronovými sítěmi.

Všichni tvůrci komerčních projektů na základě AI se budou se snažit maximálně využít času, než je jednotlivé státy a instituce pochopí a pokusí se je zregulovat. Nejspíš se ale ukáže, že regulace sice může zafungovat pro komerční využití, ale čistě trollící nástroje nebo roboti na revenge porn budou vyskakovat jak houby po dešti.

Nástroje s AI se masově dostanou do telefonů, kde najdou praktické využití v pořizování a úpravě fotek nebo grafiky. Sociální sítě zaplaví zbytečný obsah z těch uživatelsky nejpřívětivějších a začne se široce debatovat nad hodnotou fotografií bez robotických úprav. Do půl roku se i v českém školství začne řešit, jak zařídit, aby si žáci neulehčovali práci, respektive studium pomocí textových generátorů. Osvícenější učitelé naopak začnou studenty učit, jak AI používat smysluplně.

První české marketingové a další obsahové firmy pochopí, že jim místo špatně placeného stážisty nebo juniorního copywritera stačí webová aplikace. Google přijde o část uživatelů, protože mnohým postačí nechat si naservírovat výsledky předchroustané neuronovou sítí. Velkým hráčem v tomto typu třídění informací podle mě bude „microsoftí“ vyhledavač Bing, který do těchto technologií dravě investuje.

Evropská unie donutí Apple pootevřít jeho uzavřený ekosystém.

S velkým podzimním updatem operačního systému iOS pro iPhony a iPady podle mě přijde i možnost nahrávat do telefonu aplikace, které nepochází z jablečného tržiště. To aktuálně strhává 15, respektive 30 procent z ceny všeho, co jím projde. Tzv. Apple daň platí jak na cenu aplikace, tak na všechno digitální, co skrz ní nakoupíte. AppStore zároveň značně omezuje možnosti, jak vývojáři mohou na platbu za svoje služby mimo něj upozornit. Kultura a prostředí samotného obchodu, který je plný podivných mikrotransakčních aplikací a nově také reklamy, také není nic, na co by měl být Apple hrdý a uživatel dlouhodobě tolerovat.

Evropská unie se skrz svůj Digital Markets Act pokusí v roce 2023 Apple donutit tuto situaci změnit. EU vyžaduje otevření iOS pro „alternativní“ tržiště a zřízení možnosti nahrávání aplikací od třetích stran. Teoreticky si tak budete moct do svého iPhonu nahrát programy i jinak než skrz AppStore. Nová pravidla EU už ale nespecifikují, jestli Apple nemůže nadále vyžadovat schválení, zda aplikace samotná odpovídá pravidlům k užití na „applím“ hardwaru.

A ač alternativní tržiště může nabízet vývojářům prostor zdarma, nikdo netvrdí, že za podpis aplikace si Apple nemůže naúčtovat… správně: stejných 30 procent jako teď. Ve své honbě za zvyšováním zisků skrz kolonku služby se podle mě Apple bude příští rok bránit zuby nehty, aby o žádná čísla v kvartálních výsledcích kvůli regulacím nepřišel. Třeba se i dočkáme různých verzí iOS pro Evropskou unii a pro zbytek světa.

Krach krypta a kryptoburzy dokončí rozpad současného kryptotrhu.

Se zjištěním, že celý současný systém výměny kryptoměn je jedna velká pyramidová hra, se postupně zhroutí i zbytky tohoto letadla a začnou se hledat praktická využití blockchainu, která nebudou založená na slibu enormních zisků. Celou aférou s pádem kryptoburzy FTX a postavou Sama Bankman-Frieda ztratily kryptoinvestice jakoukoliv důvěryhodnost a z posílání peněz do kryptoměn a projektů se stane podobný investiční vtip jako z Bernieho Madoffa.

Samotná výměna a obchodování s kryptem samozřejmě úplně nezmizí, ale omezí se už jen na skalní fanoušky, kteří ale nebudou moct operovat s tak obřími sumami jako v době, kdy do kryptoměn tekly peníze „běžných“ investorů. Samotná technologie blockchainu ale najde praktické využití v reálném světě - třeba při ověřování vlastnictví a původu fyzických předmětů, jako jsou umělecká díla, luxusní zboží, investiční automobily, nebo při ověřování identity lidí.

Vlastnit elektromobil v ČR přestane být terčem posměchu.

Začnou se viditelně objevovat první majitelé elektromobilů, kteří nikdy nebyli baterkoví fanatici, ale rozšířená nabídka modelů uspokojí jejich potřeby v osobní mobilitě. Podle analýzy konzultantů z McKinsey se na trh do konce roku 2023 dostane přes 400 nových modelů elektromobilů ve všech segmentech trhu. Tesla tak definitivně přestane být synonymem pro jediný použitelný elektromobil. A ač ceny stále nedosáhnou parity s klasickými spalováky, na trhu už se začne objevovat dostatečné množství ojetých elektromobilů.

Ceny dolů začnou tlačit první čínské automobilky, které se v Evropě i v České republice začnou objevovat. To, co se korejským automobilkám podařilo za 20 let na našem trhu, se některým čínským modelům může povést za výrazně kratší dobu. Stejně jako setřást levnou a nedůvěryhodnou image. Počet elektromobilů u nás dosáhne hranice, kdy se reálně začne mluvit o nedostatečně rozvinuté infrastruktuře. Takže konec hádek o „nepoužitelnosti“ elektromobilů rozhodne nečekejte.

Proběhne konsolidace trhu se streamováním videa.

Prakticky se zmenší počet streamovacích služeb, do kterých se dnes musíte zaregistrovat, pokud chcete mít přístup k veškerému obsahu. Začnou se objevovat balíčky jednotlivých služeb za nižší cenu. Velcí hráči budou lákat zákazníky na víc živých přenosů - hlavně sportovních, ale i kulturních. A můj názor je, že se někdo z obřích firem pokusí koupit celý Netflix. Sázím na to, že to bude Microsoft, kterému v portfoliu velká obsahová služba stále chybí. Jestli mu to dovolí regulační úřady v USA nebo Evropské unii, už je jiná otázka.

Skončí internet, tak jak ho známe (posledních 10 let).

Příští rok se definitivně potvrdí trend, který se letos rozjel. Obří platformy typu Facebook, Instagram, Twitter nebo TikTok přestanou být místem, kde jsou úplně všichni uživatelé internetu. Množství kontroverze, nenávistného obsahu a snah o regulaci, které tyto gigantické platformy generují, vyústí v přesun jednotlivých komunit do jejich vlastních koutů internetu, kde se budou hromadit podobně smýšlející jedinci.

Už nikdy nevznikne místo typu Twitter, kde by se sešli lidé ze všech vrstev společnosti - ať už jde o lídry jednotlivých států, celebrity nebo třeba fanoušky 3D tiskáren. Část lidí se přesune na už existující platformy typu Mastodon, Discord a podobně. Zcela jistě se vynoří řada nových míst, která nalákají miliony uživatelů, ale už nikdy nebudou absolutními centry pro výměnu informací.

Můj divoký tip na závěr tohoto segmentu je, že se Spojené státy pokusí nějakým způsobem zakázat působení TikToku na svém území. Jestli to povede k odsunu do ilegality, prodeji americké odnože nějaké důvěryhodnější západní firmě nebo opravdovému stažení platformy z USA, se teprve uvidí.

Změny klimatu budou (ne)vesele pokračovat.

I nadále porostou hodnoty CO2 v atmosféře, oteplování planety se i přes četnější varovné přírodní katastrofy nezastaví a zmizí spousta dalších druhů fauny i flóry. I přes dílčí úspěchy, jako jsou zavření několika západních uhelných elektráren, zrychlený přechod na elektromobilitu a snaha menších samospráv o zelenější přístup k životu, budeme i nadále sledovat červenější a červenější grafy.

Česká republika se nadále bude potýkat s extrémním suchem a nedostatkem vody v přírodě a v menších obcích bez zavedeného vodovodu budou problémy s dostupností vody v domácnostech. Ministerstvo životního prostředí s trochou štěstí dostane plnohodnotného ministra, ale k žádným praktickým krokům typu zákaz nebo alespoň zdanění bazénů nebo omezení zákazu vjezdu největším znečišťovatelům do center měst nedojde.

Ale třeba nový prezident nebo prezidentka sem tam zmíní důležitost osobní zodpovědnosti a část společnosti nasměruje na ekologičtější cestu.

A to je ode mě pro tento rok všechno. Na závěr vám doporučím takovou digitální očistnou kůru - zavřete všechny své otevřené taby, označte všechny e-maily jako přečtené, zazálohujte si telefon, ať se máte k čemu vrátit, kdyby se s ním náhodou něco stalo a zkuste si u těch nejvíc rušivých aplikací vypnout notifikace. Třeba zjistíte, že z reálného světa neutíkáte do toho digitálního, ale radši pobýváte v tom opravdovém.